Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, il governatore del distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, Nicola Maria Auciello, consegnerà all’assessora al Welfare buoni pasto del valore complessivo di 25mila euro destinati ai cittadini ucraini presenti sul nostro territorio.

La donazione rientra in un più ampio progetto che ha visto la realtà associativa protagonista di una serie di interventi in favore della popolazione ucraina a seguito dello scoppio della guerra, tra cui la consegna di buoni pasto agli studenti bloccati in Puglia e Basilicata dallo scorso febbraio.

