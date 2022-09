Condividi subito la notizia

L’8 e il 9 settembre 2022 nella sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento è in programma la sesta edizione del workshop “The new boundaries of structural concrete”: un incontro internazionale organizzato dall’American Concrete Institute – Italy Chapter e dal gruppo di Tecnica delle costruzioni del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’Ateneo, coordinato dalla professoressa Maria Antonietta Aiello, con il contributo del gruppo di Scienza e tecnologia dei materiali e del Centro di Ricerca Cetma. Dopo le edizioni di Salerno (2010), Ancona (2011), Bergamo (2013), Capri (2016) e Milano (2019), l’appuntamento giunge a Lecce proponendosi di raccogliere e diffondere i più recenti risultati della ricerca nazionale e internazionale sulle applicazioni, la durabilità e la sostenibilità del calcestruzzo e dei materiali da costruzione, e delle nuove tendenze nella progettazione, costruzione e riparazione delle strutture in calcestruzzo.

Al workshop, sostenuto da Mapei, Petito Prefabbricati, Logocert, Fibre Net, Biemme, Kerakool, Prefabbricati Pugliesi, Ance Lecce, Ance Brindisi e Banca di Credito Cooperativo, parteciperanno circa 50 ricercatori e ricercatrici provenienti dal mondo accademico italiano e internazionale. Tra i temi principali: materiali cementizi innovativi, corrosione e auto-riparazione nelle strutture in calcestruzzo armato; elementi in calcestruzzo armato soggetti a condizioni ambientali estreme (terremoto, vento, temperatura) e in condizioni eccezionali (incendio, impatto, esplosione), calcestruzzo “cement less” e sostenibilità delle strutture in calcestruzzo, comportamento a breve e lungo termine delle strutture in calcestruzzo armato, calcestruzzi precompressi e strutture miste, rinforzo e adeguamento delle strutture in calcestruzzo, prestazioni e valutazione del ciclo di vita delle strutture in calcestruzzo, invecchiamento e deterioramento delle strutture in calcestruzzo.

L’organizzazione del workshop è stata curata dai docenti UniSalento Maria Antonietta Aiello, Marianovella Leone, Francesco Micelli e Antonio Licciulli, dai ricercatori Daniele Perrone, Gianni Blasi, Alessio Cascardi e Riccardo Angiuli e dal dottorando Vincenzo Romanazzi.

Nelle immagini allegate:

il gruppo di Tecnica delle costruzioni del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

prova di flessione su trave armata realizzata con calcestruzzo geo-polimerico

Correlati