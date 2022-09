Condividi subito la notizia

Per consentire lo svolgimento del programma straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi “Bari di notte 2022” che interesserà le aree perimetrali degli istituti scolastici in vista della ripresa delle attività, la Polizia locale ha disposto i seguenti divieti di fermata dal 7 al 20 settembre:

1. dalle ore 23 del giorno 7 settembre alle 6 del giorno 8 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze nel Municipio I:

a. 28° Circolo scuola materna “Chiara Aquaro”

– via Morelli e Silvati

b. Scuola media statale “Rita Levi Montalcini”

– via G. Signorile e piazzetta antistante l’ingresso della scuola

c. Scuola primaria “Goffredo Mameli”

– via Martiri della Resistenza

2. dalle ore 23 del giorno 8 settembre alle 6 del giorno 9 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio IV:

a. Scuola media statale “De Marinis”

– via Colonna

b. I. C. “G. Paolo II – De Marinis”

– via Francesco Pepe

c. Istituto tecnico commerciale statale “Piero Calamandrei”

d. Direzione didattica Carbonara 8 Circolo – scuola d’infanzia statale – plesso Nicholas Green – asilo nido “Montessori”

– via Ardigò

– via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Ardigò

3. dalle ore 23 del giorno 9 settembre alle 6 del giorno 10 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio IV:

a. I. C. “Ceglie – Manzoni Lucarelli”

– via Domenico Di Venere, 21/23

– via San Leo

– via mons. Alberto Romita

b. Scuola primaria “Giovanni Paolo II”

– via Valenzano, 5

4. dalle ore 23 del giorno 11 settembre alle 6 del giorno 12 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio III:

a. Scuola primaria “Marconi” – I. C. “E. Duse” – scuola d’infanzia primaria statale plesso “Marconi”

– via Mogadiscio, nel tratto compreso tra via Adriatico e via Skanderbeg

– via Skanderbeg, nel tratto compreso tra via Mogadiscio e via del Faro

– via del Faro, nel tratto compreso tra via Adriatico e via Skanderbeg

b. Istituto comprensivo “Eleonora Duse” plesso E28 – I. C. “E. Duse”

– strada San Girolamo, dal numero civico 24 a strada Tomasicchio

5. dalle ore 23 del giorno 12 settembre alle 6 del giorno 13 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio V:

a. Scuola dell’infanzia plesso “Via Macchie” (27° circolo didattico Bari – Palese)

– via Macchie, 60

b. Scuola dell’infanzia “Maria Montessori”

– via Vincenzo Ranieri, nel tratto compreso tra via Arcangelo Nicola Maione e via Spilotros

c. 27° C. D. Bari – Palese

– via Amedeo di Savoia, nel tratto compreso tra via Indipendenza e corso Vittorio Emanuele

– corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Amedeo di Savoia e via Cesare Battisti

6. dalle ore 23 del giorno 13 settembre alle 6 del giorno 14 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio V:

a. I. C. “Fraccacreta”

– via Volpe, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Capitaneo

b. 27° Circolo didattico plesso “Collodi” scuola d’infanzia – scuola elementare “Marco Polo”

– via Leonardo del Turco

– piazzale antistante l’edificio scolastico

c. Scuola media “Aldo Moro”

– via Dalmazia

7. dalle ore 23 del giorno 14 settembre alle 6 del giorno 15 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio V:

a. Scuola elementare “Giovanni Falcone”

– via delle Azalee

– viale Caravella, nel tratto compreso tra via delle Azalee e via dei Narcisi

– via dei Narcisi

b. I. C. “Aristide Gabelli”

– via Achille De Pascale

8. dalle ore 23 del giorno 15 settembre alle ore 6 del giorno 16 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio I:

a. Liceo scientifico “Scacchi”

– corso Cavour, nel tratto compreso tra via Prospero Petroni e la ferrovia (parcheggio sotto il ponte)

– via Melo, nel tratto compreso tra via Caduti di via Fani e via Prospero Petroni

b. I. C. “Mazzini – Modugno”

– via Suppa

– via Crisanzio, nel tratto compreso tra via Suppa e via De Rossi

c. Scuola dell’infanzia comunale “Manzari – Buonvino”

– via Manzoni, nel tratto compreso tra via Rossani e corso Italia

d. Scuola elementare “Garibaldi”

– via Barletta

– via Altamura

– via Trevisani, nel tratto compreso tra via Altamura e via Barletta

– via Manzoni, nel tratto compreso tra via Barletta e via Altamura

9. dalle ore 23 del giorno 16 settembre alle 6 del giorno 17 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio I:

a. Scuole pubbliche / scuola materna “San Giovanni Bosco”

– via Trevisani, nel tratto compreso tra via Crisanzio e via Garruba

– via Garruba, nel tratto compreso tra via Trevisani e via Manzoni

– via Manzoni, nel tratto compreso tra via Garruba e via Crisanzio

– via Crisanzio, nel tratto compreso tra via Manzoni e via Trevisani

b. I. C. “Garibaldi” – “Principessa di Piemonte” XV Circolo – scuola d’infanzia comunale – plesso “Principessa di Piemonte”

– via Bovio, nel tratto compreso tra via Fieramosca e via Ravanas

– via Fieramosca, nel tratto compreso tra via Bovio e via Calefati

– via Calefati, nel tratto compreso tra via Fieramosca e via Ravanas

– via Ravanas, da via Calefati a via Bovio

c. Direzione didattica “San Giovanni Bosco” 6° Circolo – scuola d’infanzia e primaria statale

– via Martiri d’Otranto, da Corso Italia a via Don Bosco

– via Don Bosco, nel tratto compreso tra via Martiri d’Otranto e via S. Speranza

– via S. Speranza, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Crisanzio

10. dalle ore 23 del giorno 18 settembre alle 6 del giorno 19 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio I:

a. Liceo classico “Q. Orazio Flacco”

– corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Trevisani e via Pizzoli

– via Trevisani, nel tratto compreso tra via Murat e corso Vittorio Veneto

– via Murat, nel tratto compreso tra via Pizzoli e via Trevisani

b. Scuola elementare “Renato Moro” – liceo artistico “Pino Pascali”

– via Ravanas, nel tratto compreso tra via Murat e corso Vittorio Veneto

– corso Vittorio Veneto, lato scuola dal numero civico 16 a largo Trizio

c. S.S.1 G. “G. Carducci”

– via Carducci, nel tratto compreso tra via Murat e via Napoli

d. Istituto comprensivo “Carlo Levi”

– via Babudri

11. dalle ore 23 del giorno 19 settembre alle 6 del giorno 20 settembre, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze del Municipio I:

a. I. C. “C. Perone – C. Levi”

– via Brigata Regina, nel tratto compreso tra via Hermaninn e via Jatta

– via Hermaninn, nel tratto compreso tra via Brigata Regina e via Mirenghi

– via Jatta, nel tratto compreso tra via Brigata Regina e via Jatta

b. Istituto comprensivo statale “C. Perone – C. Levi” – plesso “C. Perone”

– via Nazariantz, nel tratto compreso tra via Nicola de Crescenzio e a rotatoria

c. Liceo “G. Bianchi Dottula”

– corso Mazzini (lato scuola), nel tratto compreso tra via Bottego e via De Cristoforis

– via Maggiore Turitto, nel tratto compreso tra via De Cristoforis e via Bottego

– via Bottego, nel tratto compreso tra via Turitto e corso Mazzini.

Correlati