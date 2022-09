Condividi subito la notizia



Visita informale oggi a Matera della Presidente del Senato Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato. Accompagnata dall’onorevole Michele Casino, la senatrice Casellati è giunta nella città dei Sassi intorno alle ore 14. Ha pranzato in un ristorante tipico di Matera ubicato nel centro città dove ha assaporato le pietanze tipiche. Dopo pranzo ha visitato diversi luoghi della città antica incontrando turisti, cittadini e commercianti con i quali ha scambiato alcune battute sulla città ascoltando le loro richieste.

A fare da cicerone durante la passeggiata in città è stato l’onorevole Michele Casino che ha accompagnato la Presidente Casellati al belvedere di via Riscatto e successivamente in Cattedrale dove la senatrice ha potuto apprezzare le cappelle laterali, il presepe di Altobello Persio e il ciclo di affreschi medievali scoperti durante gli ultimi scavi. Dopo la visita in cattedrale la senatrice Casellati ha rilasciato una breve intervista ad alcuni giornalisti affrontando i temi del programma elettorale come candidata al collegio uninominale del Senato in Basilicata. La visita è proseguita a palazzo Viceconte dove la senatrice ha potuto ammirare il panorama dei Sassi e della Murgia salendo sulla terrazza dello storico palazzo.

Matera, 3 settembre 2022

Correlati