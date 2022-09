Condividi subito la notizia

Grande ritorno, al Ruvo Coro Festival 2022, per la pianista tarantina Viviana Lasaracina, che si esibirà in concerto martedì 6 settembre alle ore 19.30 all’interno della Sala Concerti dell’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” (via G. Bruno n. 1, Ruvo di Puglia). Un’esibizione originale per l’artista pugliese, che prevede l’esecuzione dei brani tratti dall’opera Goyescas, los majos enamorados (1911) del pianista e compositore spagnolo Enrique Granados.

Vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali, tra cui il premio “Alfredo Casella” alla XXIV edizione del concorso pianistico nazionale “Premio Venezia”, Viviana Lasaracina ha partecipato alle fasi finali di altri importanti concorsi pianistici internazionali: “F. Busoni” 2008 Bolzano, “Gina Bachauer” 2010 e 2014 di Salt Lake City, “Unisa” 2012 di Pretoria. Si è aggiudicata le audizioni internazionali della New York Concert Artists and Associates per il debutto in Carnegie Hall a New York, dove ha tenuto un recital nel marzo 2014, il 3° premio ai concorsi di Ferrol e Jaén ed il 2° premio al premio “Iturbi” di Valencia. Si è esibita nei teatri e nelle sale concerto più prestigiose e ha tenuto concerti con numerose orchestre. Il suo album di debutto “Enrique Granados: Goyescas Op.11”, uscito lo scorso maggio su etichetta Dynamic, interamente dedicato ad Enrique Granados, è stato Editor’s Choice, è stato inserito tra i migliori dischi del 2021 dalla celebre rivista inglese Gramophone e ha esordito in top 30 nella UK Chart. Attualmente, Viviana Lasaracina è docente di pianoforte principale al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

Il concerto di martedì 6 settembre costituisce l’ottavo appuntamento del Ruvo Coro Festival, organizzato dall’associazione corale polifonica “Michele Cantatore”, con la direzione artistica di Angelo Anselmi e anticipa il debutto di Viviana al prestigioso Festival “MiTo – Settembre Musica” di Milano e Torino il 16 e 17 Settembre. Giunto alla sua 13esima edizione, Ruvo Coro Festival proseguirà fino al prossimo 22 dicembre con un totale di ventidue appuntamenti musicali (tra produzioni e formazioni ospiti) ospitando anche cori del panorama nazionale.

Viviana Lasaracina in concerto

Martedì 6 settembre 2022, ore 19.30 – Sala Concerti Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore”, via G. Bruno 1 Ruvo di Puglia (BA)

Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti.

Tel. 3451742214

Correlati