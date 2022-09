Condividi subito la notizia

Ultimi giorni per le iscrizioni alla 3 a Edizione del “FESTIVAL MELODIE ALLA LUNA” (Concorso di musica leggera ed Etno-Folk)che si svolgerà a Sasso di Castalda (PZ) il 16 e 17 settembre 2022; è un’iniziativa dell’Associazione Culturale BROADWAY PROMOTION Arte e Spettacolo. Tale Associazione è composta da un gruppo qualificato di Operatori dello Spettacolo ed ha lo scopo in questo caso di promuovere sia nuovi talenti musicali sia il Patrimonio Etnico-Popolare e Tradizionale di Sasso di Castalda e della Basilicata; Il concorso comprende una sezione di musica leggera (categorie Under 16, Esordienti, Nuove Proposte) con premio dedicato alla figura di “Rocco Petrone”: l’ingegnere-capo della Nasa, i cui genitori sono originari di Sasso di Castalda ed una Sezione Etnico-Popolare finalizzata alla salvaguardia e alla divulgazione dell’Identità Lucana con premio dedicato alla memoria di “Donato Beneventano”, indimenticato interprete della Tradizione Folk di Sasso di Castalda e della Basilicata. L’ esibizione dei vari cantanti, nelle 2 serate, sarà inframmezzata dalla recita di poesie provenienti sia dalla Tradizione Culturale Lucana e Italiana sia dalla Tradizione Culturale di tutto il mondo. Sono previsti omaggi, nel corso delle due serate, e alla figura di Rocco Petrone e alla memoria di Donato Beneventano. Sasso di Castalda con il suo “Ponte alla Luna” si definisce e viene anche comunemente definito come il “paese della Luna”. Il Ponte infatti richiama la grandiosa impresa dell’Apollo 11, diretta da Rocco Petrone, che consentì lo sbarco del primo uomo sulla luna il 20 Luglio 1969. La “LUNA” è stata nel corso dei secoli, come è noto, non solo motivo di ammirazione e di conforto, ma anche una grande fonte di pensiero ed ispirazione poetica. Tutti i grandi movimenti letterari, in primis il Romanticismo hanno tematizzato la “Luna”, come soggetto privilegiato di indagine e di ricerca. A questo proposito il COMUNE DI SASSO DI CASTALDA, nell’ambito del “Festival Melodie alla Luna”, organizza un “CERTAMEN POETICO – CONCORSO DI POESIA” allo scopo di valorizzare e promuovere la creatività non solo dei poeti per così dire “professionali”, ma anche dei poeti amatoriali (ce ne sono tanti). I partecipanti al Concorso proporranno poesie con tema di riferimento: la “LUNA, IL PAESAGGIO E IL PAESAGGIO INTERIORE”, declinata in modo personale e individuale. Il Premio “Melodie alla Luna” è abbinato alla 21 a Edizione del “FESTIVAL DI POTENZA (Rassegna Nazionale di Musica e Spettacolo) che si svolgerà nel mese di novembre 2022 a Potenza, un’iniziativa di rilievo artistico per il Mezzogiorno, dove spesso manifestazioni simili risentono di limitato interesse nazionale.

