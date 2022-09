Condividi subito la notizia

È stato convocato, per domani 6 settembre 2022 alle ore 10 presso la Sala Verrastro della Regione Basilicata, su disposizione dell’assessore allo Sviluppo Economico Scuola e Lavoro della Regione Basilicata, il Tavolo Permanente ‘Scuole lucane in marcia per una Basilicata a misura dei giovani’. L’incontro che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli studenti offrirà l’occasione per presentare programmi, azioni ed eventi diretti alle scuole lucane che saranno attivati con l’avvio del nuovo anno scolastico.

