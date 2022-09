Condividi subito la notizia

E’ stato un grande piacere accogliere nel nostro gruppo il noto avvocato materano Francesco Zagaria, impegnato tra l’altro nel mondo della scuola in quanto insegnante di diritto privato in un istituto superiore a Matera. A lui da ora in avanti spetterà la delega alla cultura, un dipartimento fondamentale per la città che nel 2019 è stata Capitale Europea.

Convinta che Francesco saprà aggiungere valore umano e professionale prezioso per la crescita di Fratelli d’Italia, vorrei dare a lui il benvenuto e cogliere l’occasione per rinnovare stima e affetto a tutti i membri del Direttivo.

Il circolo materano di Fratelli d’Italia si arricchisce di nuova energia e competenza.

