E’ Franco Carbone, il nuovo direttore dell’Associazione regionale allevatori di Basilicata. Prende il posto di Giuseppe Brillante. Carbone, 61 anni di Brienza, è stato fino a ieri il direttore provinciale della Coldiretti di Potenza. In precedenza, sempre nell’ambito della confederazione agricola, ha lavorato in campo agricolo fin dal 1989, cominciando la sua attività nella zona del Melandro e proseguendo, da segretario di zona, a partire dal 1992 in Val D’Agri fino a tutto il 1999. A seguito di un corso da dirigente presso la Bocconi di Milano, ha iniziato la sua attività da direttore della Coldiretti con esperienze importanti in Sicilia e Puglia, per ritornare in Basilicata nel 2013. “A seguito della proposta dell’Aia nazionale, ricevuta a fine agosto, ho dato le dimissioni da direttore della Coldiretti di Potenza per accettare l’incarico di dirigere l’Ara Basilicata – commenta Carbone – una struttura importante per la zootecnica lucana e prestigiosa nello scenario nazionale grazie al lavoro di dipendenti e professionisti, altamente qualificati, che, ne sono certo, sapranno accompagnarmi in questo nuovo percorso e a cui spero di poter trasferire l’esperienza e le competenze acquisite in questi anni”.

