In coincidenza con la ripresa a pieno ritmo del lavoro degli uffici e degli insegnanti, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, l’Assessore alle Politiche Educative e Formative e al Trasporto Scolastico Carlo Dilonardo, porge gli auguri a tutto il personale delle scuole di Martina.

“In questi primi giorni di settembre, Dirigenti, Docenti, Personale ATA sono impegnati nei Collegi e in tutte le attività finalizzate ad accogliere gli alunni nel migliore dei modi.

Colgo l’occasione – dichiara l’Assessore Dilonardo – per rivolgere a tutti loro il migliore augurio di Buon Lavoro in attesa delle riaperture delle scuole previste per lunedì 12 settembre.

Come già comunicato, in varie sedi, nel corso degli incontri che si sono tenuti in questi giorni, come Amministrazione Comunale confermiamo la disponibilità e la maggiore apertura possibile ai fini di un percorso scolastico che possa favorire al meglio l’educazione, la formazione e il benessere degli alunni e di tutti gli attori coinvolti nella loro crescita”.

