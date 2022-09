Condividi subito la notizia

Altro bando PNRR ammesso a finanziamento per Matera. “Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, per un cittadino informato e un cittadino attivo, attraverso la progettazione e la realizzazione di un nuovo sito istituzionale.

Con questo nuovo sito web istituzionale saranno erogati servizi al cittadino direttamente online in forma digitale. Richieste di accesso agli atti; permessi di occupazione suolo pubblico; domande di partecipazione a un concorso pubblico; iscrizione al trasporto scolastico; iscrizione alla mensa scolastica; permessi per passi carrabili.

L’obiettivo è che il cittadino richieda e si veda erogati servizi da parte dell’Amministrazione o effettui un adempimento verso la stessa in modalità digitale, attraverso interfacce accessibili e fruibili per efficientare le procedure per cittadini e imprese, ridurre i tempi di attesa per le pratiche, dematerializzare in chiave sostenibile la produzione di certificati e documenti.

Il sindaco Bennardi e l’assessore all’innovazione Cotugno esprimono viva soddisfazione, essendo il progetto coerente con una visione di città innovativa, una smart city che veda la tecnologia a disposizione dei cittadini per snellire procedure e tempi di attesa. Questi risultati sono il frutto di un intenso lavoro da parte della Task Force PNRR creata dall’amministrazione comunale circa 9 mesi fa.

Non tutti i progetti presentati dai Comuni ai bandi PNRR, – ricorda sui social il Sindaco – vengono ammessi a finanziamento, vincere i bandi PNRR non è mai scontato, ma ritengo utile informare i cittadini su quei progetti ammessi perché potranno mutare e speriamo migliorare il volto della città entro il 2026, data di scadenza per tutti i progetti del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, che come è noto insiste molto su criteri europei di innovazione e sostenibilità ambientale.

