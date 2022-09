Condividi subito la notizia

PIÙ 14% DI ESPORTAZIONI NELLE REGIONI DEL SUD, SERVE SUBITO IL TETTO MASSIMO AL PREZZO DEL GAS PER NON RALLENTARE LA CRESCITA.

“I grandi risultati ottenuti con il Patto per l’Export, che nelle regioni del Sud ha generato un +14,3% di esportazioni, rischiano di essere vanificati se non ci sarà un intervento mirato e rapido a livello europeo per gestire in modo unitario il rincaro del gas.

Senza il tetto massimo al prezzo del gas aumenteranno le difficoltà economiche delle famiglie italiane e verrà bruciata una parte della ricchezza che l’Italia ha prodotto e produce con le esportazioni dei suoi prodotti d’eccellenza”.

Lo ha detto in una nota l’eurodeputata del Sud e della Basilicata Chiara Gemma.

“L’Italia – ha sottolineato l’esponente di Impegno Civico – è il terzo paese nell’Unione europea per volume di prodotti esportati, un’eccellenza internazionale per il commercio estero tanto da occupare l’ottavo posto nel mondo in termini di esportazioni. Secondo le ultime stime il nostro Paese ha superato la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti nel 2020, per raggiungere risultati incredibili nel 2021 e nel 2022.

Questo trend – ha precisato Gemma – deve continuare e non può essere assolutamente interrotto”.

“Oggi l’Italia può vantare un fatturato straordinario per l’export dei prodotti dell’agroalimentare e di molte altre filiere grazie alla strategia vincente voluta dal ministro degli Esteri Di Maio che ha puntato su un’ulteriore internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese.

Ora – ha concluso Gemma – è necessario agire subito per non rallentare la crescita a causa della crisi energetica alimentata dalla guerra russa-ucraina e ora anche dalla prolungata siccità che ha colpito tutta Europa”.

Correlati