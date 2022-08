Condividi subito la notizia

La città di Matera, con la scomparsa di Mikhail Gorbaciov, ricorda la figura del grande statista sovietico di cui ne è stato ultimo leader, ma soprattutto instancabile sostenitore della pace, che ha creato una breccia nel desiderio di libertà per i russi. La sua lotta alla guerra fredda in Europa e nel mondo hanno di fatto mutato lo scenario storico internazionale, il suo impegno per la pace è un’eredità da non dimenticare e del tutto attuale oggi. “Uniamo il suo ricordo – sottolinea il Sindaco Bennardi – alla data del 21 settembre del 2001, quando durante le celebrazioni in piazza Vittorio Veneto, la città di Matera ha conferì a MiKhail Gorbaciov la cittadinanza onoraria, ricordata in una pergamena dedicata su una parete all’ingresso della segreteria comunale, nel Palazzo municipale.

Correlati