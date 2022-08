Condividi subito la notizia

In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 15/06/2022 e alle Istruzioni Operative del 30/06/2022 (Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro), nonché in considerazione dell’incremento dell’utenza in Biblioteca, si comunica che, dal 1° settembre 2022, le postazioni disponibili all’utenza aumenteranno da n. 15 a n. 42.

All’interno della Biblioteca Comunale è raccomandato indossare la mascherina chirurgica o FFP2 che copra bocca e naso.

Nei casi in cui non possa essere mantenuto il distanziamento minimo di 1 metro indossare la mascherina diventa obbligatorio.

È raccomandato, altresì, sanificare spesso le mani con il gel igienizzante, in particolare all’ingresso della Biblioteca, prima e dopo aver toccato i libri in consultazione.

Resta attivo il servizio di prenotazione delle postazioni, disponibile tramite mail o telefono.

La prenotazione può essere fatta solo per il giorno seguente e, in base alle disponibilità, è possibile scegliere se occupare la postazione nelle ore antimeridiane o pomeridiane, o per l’intera giornata, nell’ambito dei giorni e secondo gli orari di apertura della struttura, fino ad esaurimento dei posti.

Si ricorda che in Biblioteca è possibile studiare, consultare o chiedere in prestito libri, usare i pc per la navigazione in internet e verificare i titoli a disposizione attraverso l’OPAC BiblioBrindisi disponibile al seguente url: https://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac/.do?sysb=IC

