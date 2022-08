Condividi subito la notizia

Grande partecipazione a Marsico Nuovo al pomeriggio organizzato dalla Pro Loco di Marsico Nuovo insieme ai ragazzi della community Marsicuore il 29 agosto per vivere la scoperta della Basilicata con la nuova edizione del Lucanum Elements, gioco di carte della Basilicata.

Il team della pmi innovativa iinformatica, società ideatrice e realizzatrice del gioco, rappresentata da Vito Santarcangelo, Angelo Romano e Nicolo’ Montesano ha illustrato la nuova modalità ‘action’ dei Lucanum Elements, testata insieme all’esperto Emanuele Cristallo (noto nel territorio come Zio Ludovico, emblema della gamificazione in Basilicata).

Il team ha quindi presentato i nuovi 6 guests e supportato i partecipanti dei tanti tavoli di gioco presenti presso il Bar dell’Albergo diffuso delle Tre Colline.

‘ Tanti gli elementi raccontati dal gioco di carte Lucanum e tanto l’interesse suscitato nei presenti nello scoprire posti che pur essendo lucani sono delle perle inesplorate. Questo lo scopo di quest’opera innovativa della iInformatica con l’obiettivo di far conoscere tanti elementi del nostro territorio a lucani e turisti, per portare con se sempre il racconto della Basilicata in un comodo mazzo di carte, finalità che si sposa perfettamente con la nostra mission di Pro Loco del territorio ‘ dice Rocco Franciosa, presidente del comitato regionale Unpli di Basilicata, soddisfatto della notevole partecipazione di giovani al pomeriggio Lucanum.

Durante l’evento i momenti di gioco sono stati fotografati con una originale cornice ‘Lucanum Elements’ realizzata per l’occasione da Nancy Santarcangelo, che racconta in una forma grafica innovativa tutte le missioni del gioco e tutti gli elementi disegnati dall’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara.

‘Un bel momento di creatività, socialità ed innovazione per far echeggiare sempre maggiormente le peculiarità del nostro territorio’ sottolineano Maria Lupo, presidente della Pro Loco di Marsico Nuovo e Barbara Castellaneta, referente della Community Marsicuore, soddisfatte della riuscita del pomeriggio Lucanum definito dai presenti un pomeriggio da ‘incorniciare’.

