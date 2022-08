Condividi subito la notizia

Nuovi spazi alla cultura: per il quarto anno consecutivo l’assessorato alla Cultura del Comune di Gallipoli realizza nell’autunno 2022 la quarta edizione del format Spazi Culturali. La rassegna, negli anni, ha permesso a numerosi autori dello scenario locale di presentare le proprie opere all’interno della Biblioteca Comunale Sant’Angelo, nel centro storico di Gallipoli.

La Biblioteca Comunale è così divenuta nel tempo luogo dove leggere un libro, incontrarsi e fare cultura nel senso più ampio: ed è per questa nuova edizione che l’Ente intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di autori e soggetti interessati a presentare i propri libri, in forma singola o associata.

Entro il 30 settembre potranno partecipare alla manifestazione tutti gli operatori culturali (associazioni, fondazioni, comitati, enti, società) o autori singoli che non abbiano già presentato lo stesso lavoro all’interno della rassegna. Ogni soggetto potrà inviare più proposte delle quali solo una, quella ritenuta più idonea, sarà scelta per la rassegna. Le associazioni, fondazioni, comitati, enti, società potranno presentare unica domanda per cui non saranno accettate ulteriori istanze per la presentazione del medesimo titolo.

“Rinnoviamo l’appuntamento con Spazi Culturali e diamo voce agli autori locali. Alla base vi è la volontà di rendere i contenitori culturali comunali spazi di aggregazione in grado di far accendere quel vivace interesse culturale nell’intera città – commenta il sindaco con delega alla Cultura Stefano Minerva – Spazi culturali rappresenta un’occasione concreta di valorizzazione culturale, soprattutto in favore di autori e di artisti che mirano a far conoscere la propria produzione letteraria”.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mano presso il protocollo comunale (via Pavia) o a mezzo pec al seguente indirizzo: turismo. comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.9.2022. Il plico sigillato dovrà riportare il mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse Spazi Culturali 2022”.

Maggiori info sul sito dell’Ente www.comune.gallipoli.le.it

