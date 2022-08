Condividi subito la notizia

“Con Maria torniamo al gusto del pane” è il tema che caratterizzerà la Festa della comunità di Marconia – prevista dall’1 all’11 settembre – che, tra l’altro, prepara al XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre p.v.

Torniamo al gusto del pane

Con Maria, donna eucaristica, carissimi, vogliamo tornare al gusto del pane vivo e vero, Gesù, che si dona a noi nella Messa e nella vita. La festa della nostra comunità di Marconia quest’anno 2022 ci prepara a un evento più bello e più grande della Chiesa italiana: il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre p.v.

Maria, donna di casa, donna feriale, ha impastato il pane con le sue mani nella casa di Nazareth, ha nutrito così Gesù e Giuseppe con l’amore e la dedizione di donna innamorata di Dio e dell’umanità, innamorata delle cose semplici, genuine e vere che danno gusto alla vita.

Tornare al gusto del pane per noi è anche tornare alla normalità, superare le paure e ritrovare il gusto della socialità e della comunità. Gli altri non siano più estranei alla nostra vita, né nemici da evitare, ma fratelli con cui condividere gioie e dolori, difficoltà e speranze, come ha fatto Maria, donna del vicinato; a Lei nessuno è estraneo e condivide il destino di tutti.

Entriamo insieme nella festa, con Maria e con I fratelli condividiamo il pane e la gioia.

Vi benediciamo, tutti. Don Alberto e don Filippo

Programma di Marconia in festa Con Maria Torniamo al gusto del pane

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

8:00 Sparo colpi oscuri

9:00 – 18:00 Adorazione Eucaristica in Chiesa

18:30 Processione (Via San Giovanni Bosco e piazza Elettra) accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Pisticci” e Intronizzazione della Madonna delle Grazie

19:00 Messa presieduta da S.E. Mons. Salvatore LIGORIO, Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo

22:00 Piazza Elettra intrattenimento col cabarettista MIMMO FORESTA

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

16:30 Traslazione della statua della Madonna delle Grazie, a Tinchi (Centro dialisi, Rems, VVF) / Messa

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco

SABATO 3 SETTEMBRE “Maria incontra i Bambini”

18:00 Messa e benedizione dei bambini

20:00 – 24:00 Intrattenimento in Via San Giovanni Bosco e Piazza Elettra con il VILLAGGIO DEI BAMBINI JURASSIC PARK

DOMENICA 4 SETTEMBRE “Giornata Eucaristica“

19:00 Messa presieduta da S.E. Mons. Domenico CORNACCHIA, Vescovo di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo -Terlizzi, a seguire processione Eucaristica (Via San Giovanni Bosco, Via Potenza, Via Napoli, Via Sicilia, P.zza Elettra, Chiesa)

20:30 Torniamo al gusto del pane Benedizione dei Panificatori, preparazione e distribuzione del pane benedetto

22:00 Serata musicale

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco

18:30 Traslazione della statua della Madonna delle Grazie in Via Anzio / Messa

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco.

18:30 Traslazione della statua della Madonna delle Grazie in Via Milone / Messa

21:00 – In P.zza Elettra

“L’educazione è cosa del cuore” san Giovanni Bosco

COSTRUIRE COMUNITÀ PER PREVENIRE IL DISAGIO SOCIALE

Intervengono: Carmen Centola, psicologa

Francesco Di Marzio, psicologo

Annarita Torchio, ass. sociale

Mimmo Borraccia, Presidente Polisportiva SGB

Coordina: Antonella Ciervo, giornalista

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco.

18:30 Traslazione della statua della Madonna delle Grazie a Borgobello / Messa

21:00 – In P.zza Elettra

RACCONTI DI “STORIE DI LUCE”

dialogo con professionisti e ragazzi dell’Associazione Viviamo insieme odv di Policoro

Conduce: Anita Caroselli, psicologa

Intervengono: Piero Marrese, Presidente Provincia MT

Domenico Albano, Sindaco di Pisticci

Alessandra Ruvo, Assessore all’inclusione

Daniele Onorati, attore teatro dei Calanchi

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco

18:30 Traslazione della statua della Madonna delle Grazie in Via Piemonte / Messa

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

18:00 Messa in Chiesa San Giovanni Bosco

16:30 Giro motorizzato partenza dalla chiesa San Giovanni Bosco, con traslazione della statua della Madonna delle Grazie per le vie di Marconia e zone limitrofe, benedizione del paese

Al rientro accensione delle luminarie 22:00 Piazza Elettra spettacolo di musica popolare con I NOVA FELIX

SABATO 10 SETTEMBRE

8:00 Sparo colpi oscuri

9:00 Giro del Complesso Bandistico “Città di Pisticci” per le vie di Marconia

19:00 Messa in chiesa San Giovanni Bosco

20:00 Asta del carro trionfale e Processione

( Via San Giovanni Bosco, Via Gramsci, Via Togliatti, Via Morandi, Via San Giovanni Bosco, Chiesa)

22:00 Piazza Elettra spettacolo musicale con gli STEREO 8

DOMENICA 11 SETTEMBRE

7:45 Sparo colpi oscuri

8:00 Messa in chiesa San Giovanni Bosco

9:00 Giro del Complesso Bandistico “Città di Pisticci” per le vie di Marconia

9:00 Peace&Bike ( Biciclettata per la pace )

11:00 Messa in chiesa San Giovanni Bosco

18:30 Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO, Arcivescovo di Matera – Irsina Processione (Via San Giovanni Bosco, Via Giustino Fortunato, Via Togliatti, Via Scotellaro, Via Curiel, Via Di Vittorio, Via Togliatti, Via Firenze, P.zza Bologna, Via Padova, Via Rovigo, Via Liguria, Via Emilia Romagna, Via Cagliari, Viale Italia, Piazza Elettra, Chiesa)

22:00 Piazza della Vittoria Concerto musicale con IVANA SPAGNA

24:00 Zona 167 – Spettacolo pirotecnico

Comitato di onore:

On. Cosimo LATRONICO, Assessore Regione Basilicata

Avv. Piero MARRESE, Presidente Provincia di Matera

Dott. Domenico ALBANO, Sindaco di Pisticci

Comitato:

Don Filippo Lombardi (Presidente ), Don Alberto delli Veneri,

Antonio Gioia ( Presidente ), Rocco Tornese, Alberto Raimondo,

Rocco Nivuori, Fabio Lo Franco, Mariolina Cisterna, Franco Leone

Giovanni Falotico, Marirosa De Nittis, Nicola Mancuso,

Piero Vena, Antonio Prudente, Francesco D’Alessandro.

