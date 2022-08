Condividi subito la notizia

“Lo sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale, il rafforzamento della medicina predittiva e l’incremento dell’organico di medici e degli operatori sanitari sono alcuni dei temi prioritari del programma di governo del centrodestra e, anche in Basilicata, bisognerà lavorare di concerto con la Regione, per raggiungere questi obiettivi. Salutiamo positivamente la notizia che l’Azienda sanitaria di Matera ha recepito la deliberazione di Giunta regionale per il recupero delle liste di attesa con l’obiettivo di rispondere subito alle richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali, purtroppo non erogate nel periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid”. E’ quanto fa sapere Aldo Mattia, candidato di Fratelli d’Italia, al collegio plurinominale della Basilicata. “ E’ necessario, ormai, andare oltre la pandemia, ripristinando nel più breve tempo possibile le prestazioni ordinarie e le procedure di screening, puntando all’abbattimento dei tempi delle liste di attesa, anche attraverso l’assunzione di nuovo personale medico. Allo stesso tempo – aggiunge Mattia – bisognerà, aggiornare i piani pandemici, di emergenza e revisione del Piano sanitario nazionale, e puntare all’estensione delle prestazioni medico sanitarie esenti da ticket. Un’attenzione del programma di governo- conclude Mattia – è stata data, infine, al riordino delle scuole di specializzazione dell’area medica e alla revisione del Piano oncologico nazionale”.

