Condividi subito la notizia

Si terrà giovedì 1 settembre l’evento di inaugurazione della grande Piazza antistante la Basilica Pontificia e il Palazzo Municipale di Viggiano. “Siamo di fronte ad un sogno che diventa realtà” – afferma il Primo cittadino di Viggiano, il Sindaco Amedeo Cicala. “La piazza rappresenta infatti il dono che vogliamo rendere alle migliaia di pellegrini che da secoli raggiungono il nostro paese per venerare la stupenda immagine della Madonna Nera, Patrona e Regina delle Genti Lucane. Un gioiello, frutto di un grande sforzo architettonico ed artistico che, fin dal suo concepimento, abbiamo voluto dedicare alla storia della nostra terra. Un dono che si estrinseca in numerosi e diversi richiami alla Basilicata, un luogo che ha l’ambizione di raccontare la nostra identità storico-culturale attraverso gli stemmi araldici in bronzo della Regione e dei suoi 131 comuni, simboli che circondano la piazza per rinsaldare i valori fondanti il nostro essere lucani”.

L’inaugurazione, alla quale prenderanno parte autorità civili, militari e religiose regionali, è stata pensata come un vero e proprio evento di disvelamento delle tante opere, di artisti e artigiani lucani, presenti all’interno del nuovo spazio, un momento che prevede la partecipazione attiva di numerose associazioni locali e momenti di intrattenimento di carattere musicale e culturale.

“Ci accingiamo a vivere questo giorno storico con uno spirito fortemente comunitario e di unità regionale”, conclude Cicala. “La Piazza, una vera e propria terrazza, rappresenta simbolicamente l’apertura della nostra Valle alla Lucania tutta, quella Val d’Agri che tanto ha dato e continua a dare all’intera Basilica”.

Con l’inaugurazione di giovedì 1 settembre si apre anche il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna. Un’edizione di ripartenza che si presenta particolarmente ricca sia dal punto di vista religioso che civile.

La serata sarà allietata dall’ Associazione Conservatorio “G.Verdi” in collaborazione con la banda “La Nuova Filarmonica di Viggiano.” Sarà possibile assistere, inoltre, alle esibizioni dell’arpista Manuel Zito e dell’Ensemble Arpa Viggianese. In programma anche lo spettacolo dell’associazione Culturale – Folkloristica “Cavalieri Bolla Pontificia A.D. 1934” di Cava de’ Tirreni. Nel corso della serata avranno luogo la Benedizione solenne di Don Paolo d’Ambrosio, i saluti dei rappresentanti Istituzionali presenti e l’intervento di natura storico-culturale a cura dell’esperto d’arte Rino Cardone. In chiusura da non perdere lo spettacolo pirotecnico a cui seguirà rinfresco.

Correlati