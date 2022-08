Condividi subito la notizia

A Mesagne continuano gli eventi dell’inclusione, così come lo stesso cartellone di Mesagne Estate 2022 recita. Venerdì 2 settembre, a partire dalle ore 19:00 presso lo spazio antistante lo chalet della villa comunale di Mesagne, avrà luogo l’evento a ingresso gratuito “Lo SAI o non lo SAI? Storie di interazione” promosso e organizzato dalla Cooperativa Rinascita che gestisce il progetto SAI di Mesagne deputato alla prima e seconda accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti e patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili della Città di Mesagne. La direzione artistica è affidata a Anna Rita Pinto che condurrà anche la narrazione delle storie che verranno condivise con il pubblico che potrà interagire con i protagonisti con domande e commenti.

Coerente con lo spirito della cooperativa che quest’anno ha deciso di compartecipare al finanziamento dello «Spettacolo dell’inclusione» del cartellone estivo Mesagnese, la serata si concluderà con le “danze popolari del Mediterraneo – dalla pizzica al sirtaki” guidate da Beppe Loiacono.

Gli eventi organizzati dalla cooperativa Rinascita si concluderanno poi il 5 settembre alle ore 21:00 in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, con un grande evento a ingresso gratuito, il concerto dell’orchestra di Piazza Vittorio, assolutamente da non perdere.

L’Orchestra di Piazza Vittorio è nata nel 2002 sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città. Oggi, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte, sono resi possibili numerosi progetti ai quali L’orchestra tiene particolarmente come la ricerca di nuovi musicisti, lo studio di repertori tradizionali, la creazione e la produzione di nuove musiche originali, l’approfondimento delle relazioni con le comunità d’immigrati e le strutture di accoglienza operanti in Italia oltre gli interventi laboratoriali nelle scuole.

