Un calendario ricco di attività tra sport, natura e sana alimentazione, quello del Parco Avventura del Comune di Cirigliano, che è riuscito a mettere in risalto l’inestimabile patrimonio culturale e la mirabile bellezza paesaggistica. Il parco si trova infatti nel cuore del bosco di Montepiano, incastonato nella stupenda cornice delle Piccole Dolomiti Lucane. «Un progetto che nasce attraverso l’ausilio dei nostri ricordi d’infanzia, l’obiettivo da perseguire è la crescita e il recupero dei nostri luoghi – spiega Giulia Capalbi, presidente US Acli regionale e dell’ASD Global Sporting Club, l’associazione sportiva che nel 2017 rileva la gestione del parco – la nostra vuole essere una sfida educativa per rendere la pratica sportiva un tassello importante della vita di ognuno». Unire, raccogliere e far convogliare, attraverso lo sport e le potenzialità di un territorio rimasto celato per troppo tempo, esigenze e progetti che abbiano una visione a lungo termine, attraverso iniziative che possano ricondurre i visitatori nostrani, e non solo, nell’esplorazione della montagna e della biodiversità che essa conserva. Da qui una lunga serie di proposte didattiche sommate a numerose attività sull’educazione ambientale, dalla formazione sull’area SIC e ZSC del bosco di Montepiano alla sensibilizzazione verso la tutela dell’ecosistema hanno animato l’estate di Cirigliano. «La nostra idea è anche quella di portare avanti una vera e propria mappatura dell’area, al fine di far emergere una sempre maggiore consapevolezza nell’ambito del rispetto dell’ambiente. Per ciò che concerne i progetti futuri uno degli obbiettivi che più abbiamo a cuore è sicuramente quello di predisporre un parco acrobatico per diversamente abili, un’area che possa essere davvero aperta ed inclusiva». Giocare e scoprire per dare, assieme, nuove forme e colori ad un’avventura che veda come protagonista assoluta la natura è la sfida dei gestori e dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franco Galluzzi.

