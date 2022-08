Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Città e territorio pomaricano, da qualche anno, sempre alle prese con gravi criticità del terreno che, in più occasioni hanno determinato veri e propri disastri come la grande frana di Corso Vittorio Emmanuele di qualche anno fa, che creò tantissimi danni al patrimonio pubblico e privato. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Francesco Mancini, è ora rivolta soprattutto a quella che è la messa in sicurezza di alcune parti del territorio, allo scopo di prevenire ulteriori gravi danni. E’ di queste ore una nota appena diffusa dello stesso sindaco Mancini, che informa la cittadinanza sugli ultimi interventi effettuati sul territorio. “ Continua l’operazione di messa in sicurezza del territorio comunale, zona sud del centro abitato – spiega la nota, che poi così continua: “Sono in fase di chiusura i lavori sul Fosso Gisso dove la situazione era divenuta preoccupante. Con questi interventi – informa ancora Mancini – abbiamo canalizzato le acque e le abbiamo accompagnate nel modo più naturale possibile a valle, evitando così la costante erosione dei terreni circostanti al canale che segnava lo scolo naturale della zona sud di Pomarico. I prossimi interventi – conclude la importante informativa del primo cittadino – oltre quelli riguardanti la grande frana di Corso Vittorio Emanuele, riguarderanno la zona di Fosso San Pietro, via Europa, Fosso Cutana e Fosso Serrone”. Una buona notizia quindi per la cittadinanza, che comunque dovrebbe preludere alla realizzazione di altri interventi di una certa urgenza, entità ed importanza, per prevenire ulteriori cedimenti e smottamenti sul vasto territorio comunale e in particolar modo lungo quella parte prossima all’abitato.

Correlati