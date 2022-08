Condividi subito la notizia

Si terrà il 28 agosto alle ore 19.00, in Largo Municipio, l’iniziativa organizzata dal Comune di Tito e inserita nelle celebrazioni ufficiali del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Fulcro dell’iniziativa è la presentazione del volume “Io lotto contro tutti” edito da Marsilio e curato dalla Segretaria dello stesso comitato nonché studiosa dell’opera pasoliniana, prof.ssa Maura Locantore. Dialogheranno con la curatrice il prof. Rino Caputo dell’Università degli Studi di Roma TorVergata e la dott.ssa Gianna Cimino nipote dello scrittore Alberto Moravia. La conduzione della serata, dopo i saluti dell’Assessore Fabio Laurino e della Consigliera Rossana Sabia, è affidata a Simona Bonito. Come dichiara la prof.ssa Locantore: “Sono molto contenta, dopo le tantissime iniziative che mi hanno vista protagonista in giro per l’Italia dallo scorso Marzo, di poter riflettere sull’opera e la figura dello scrittore corsaro e luterano, nella mia città natale. Sono molto grata all’Assessore Laurino per la sensibilità mostrata e per il lavoro quotidiano che svolge a tutela e promozione della cultura vera e autentica”. Lo stesso Assessore sottolinea infatti: “ Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini come Amministrazione non abbiamo voluto far mancare il nostro contributo alla diffusione e alla conoscenza di una figura letteraria del nostro Novecento, a tratti controversa, il cui pensiero, ancora oggi, è oggetto di numerosi studi. Questo del 28 agosto è solo un primo appuntamento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini e per il quale ringrazio la Prof.ssa Locantore, nostra concittadina, per il suo contributo costante alla diffusione dell’opera di Pasolini. Nelle prossime settimane, oltre al concerto musicale a lui dedicato che si terrà il 1 settembre nel Chiostro del Convento di Sant’Antonio da Padova, come Amministrazione intitoleremo al poeta e scrittore un luogo della nostra città ” 28 agosto alle ore 19.00, in Largo Municipio, l’iniziativa organizzata dal Comune di Tito e inserita nelle celebrazioni ufficiali del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

