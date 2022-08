Condividi subito la notizia

Con il 2022 il Bike Tour della decrescita raggiunge la sua 7° edizione. Un percorso all’insegna dell’ecologia, della convivialità, nato per portare i partecipanti alla scoperta dei territori e delle comunità che li abitano. Le prime giornate dell’edizione 2022 si terranno a Taranto dal 26 al 28 agosto, per poi proseguire verso la Basilicata e terminare nel Cilento il 4 settembre.

L’Amministrazione Comunale di Ginosa, che già ha ospitato la prima edizione nel 2016, accoglie anche questa edizione del viaggio in bici e, in collaborazione con i volontari partecipanti al Bike Tour, organizza per i cittadini e i turisti presenti sul territorio due momenti di dibattito e un divertente spettacolo-monologo di riflessione sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale.

Domenica 28 agosto alle 19:00 l’appuntamento è presso il Parco di Marina di Ginosa per un dibattito sul tema della Tutela del Territorio con particolare riferimento alle scelte dell’amministrazione in materia di dissesto idrogeologico;

a seguire, alle ore 21,00, ci sarà lo spettacolo-monologo “Altri Mondi Bike Tour” di Valerio Bonanni dell’associazione Semi Volanti che da anni collabora alla realizzazione del BikeTour;

lunedì 29 agosto alle ore 9:30, presso la Delegazione Comunale di Marina di Ginosa, si terrà una presentazione dell’incontro “Decrescita: se non ora quando?’’ in programma a Venezia dal 7 al 9 settembre, di cui MDF è uno dei promotori. In particolare ci si concentrerà sul tema del Lavoro a partire dalla proposta formulata nell’opuscolo Un altro Lavoro per un’altra società edito dal CNMS.

Come di consueto il passaggio del BikeTour è un’occasione per coinvolgere associazioni, movimenti, comitati e istituzioni attive sul territorio in eventi pubblici che permettano la presentazione di esperienze, battaglie e progetti improntati alla sostenibilità sociale e ambientale. Anche quest’anno il Movimento per la Decrescita felice si confronterà con i partecipanti e la cittadinanza portando la sua visione della decrescita di produzioni e consumi, considerata necessaria per rientrare nei limiti delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione, così da garantire una vita degna a tutti e non mettere a rischio le generazioni future.

La partecipazione è aperta a tutti. Inoltre, gli organizzatori invitano la cittadinanza ad accompagnare in bici il gruppo di ciclisti partecipanti al Bike Tour all’uscita della città, lungo la litoranea domenica mattina.

