Primi movimenti per la PM Volley Potenza che sta allestendo il roster da mettere a disposizione di coach Marco Orlando e del suo staff. Il sodalizio caro al presidente Michele Ligrani è pronto per dare il via per la settimana prossima all’inizio della preparazione atletica in vista dell’inizio del Campionato di Serie C femminile. Dopo le difficoltà della passata stagione e la buona volontà da parte delle giovanissime atlete potentine, la società punta ad alzare il livello costruendo un roster formato sempre da atlete locali con elementi di maggiore esperienza. Buona parte del roster della passata stagione è stato riconfermato a cominciare dalle veterane Livia Di Camillo, schiacciatrice classe 1992 e Gabriella Verrastro palleggiatrice ma all’occorrenza anche opposta classe 1998 a cui si aggiungono le giovani del Settore Giovanile PM Volley, le 2004 Loredana Molfese, Giulia Pesacane e Sara Esposito, il libero 2005 Anna Vaccaro e la schiacciatrice classe 2006 Francesca Palmisano, faranno parte dell’organico anche le under classe 2008 Gaia Marone ed Eugenia Nella rispettivamente schiacciatrice e centrale. Dopo le tante conferme la società renderà note anche le generalità dei nuovi arrivi, per qualcuna di loro si tratta di un ritorno in casa PM.

