Condividi subito la notizia

David Guetta & Bebe Rexha insieme nel singolo diventato virale prima ancora della sua uscita con già più di mezzo miliardo di views su Tik Tok e che conferma il legame inscindibile di Guetta con l’Italia grazie al campione del brano simbolo degli Eiffel 65 ‘Blue (Da Ba Dee)’

‘I’m Good (Blue)’ unisce la vocalità soulful di Bebe a degli euforioci accordi di piano ed un’energia dancefloor contagiosa. Il brano è già una hit virale su TikTok, dove il suono ha collezionato più di 130.000 creations e più di 500 milioni di views, e tantissime nuove creazioni anche su YouTube. Rexha e Guetta avevano iniziato a lavorare a quest’idea cinque anni fa e alla fine, dopo aver generato tanto buzz intorno a questa release, il brano finalmente è fuori.

Vedi alcuni esempi di creations:

https://www.tiktok.com/@davidguetta/video/7134732756113837318 https://www.tiktok.com/@ggiuliabernardi/video/7134012514412596485; https://www.tiktok.com/@debbb.boh/video/7128709848459513094; https://www.tiktok.com/@debbb.boh/video/7129540172152048902; https://www.tiktok.com/@tresymaione/video/7129959845364616453; https://vm.tiktok.com/ZMNW6TT7L/; https://vm.tiktok.com/ZMNW6ux4V/; https://vm.tiktok.com/ZMNW6gUKG/

Questo brano fa seguito ad una prolifica serie di release che vedono coinvolto Guetta, dal rework di ‘Satisfaction’ con Benny Benassi, al brano da dancefloor ‘Family Affair (Dance For Me)’ che ha già accumulato 10 milioni di streams dalla sua release. Guetta continua a dominare le chart mondiali anche grazie alla sua collaborazione con ‘Don’t You Worry’ coi Black Eyed Peas e Shakira e al suo ultimo singolo ‘Crazy What Love Can Do’, una hit che ha superato i 150 milioni di streaming globali, certificata ORO in UK ( a breve anche in Italia) e ancora top 5 nella UK Singles chart.

L’unico DJ ad avere due residenze ad Ibiza questa stagione: la leggendaria ‘F*** Me I’m Famous’ tutti i lunedì all’Ushuaïa (dove l’ultimo mese David è stato raggiunto da Armin Van Buuren per un memorabile B2B DJ set) e la serata Future Rave con MORTEN tutti i Venerdì all’ Hï.

Bebe Rexha di suo è una superstar pop cha ha collezionato dischi di Diamante ed è stata nominata ad un Grammy con il suo album d’esordio Expectation, certificato Platino nel 2018, contenete tanti brani di successo tra cui ‘Meant to Be’ featuring Florida Georgia Line, rimasto nella Billboard Hot Country Songs per 50 settimane consecutive. Bebe ha ricevuto 2 Grammy nominations (“Best Country Duo/Group Performance”e“Best New Artist”) ad oggi, e accumulato più di 4 miliardi di views su YouTube e più di 12 miliardi di streams globali

DI PIU’ SU DAVID GUETTA:

David Guetta è un’icona internazionale. Ha collezionato ben 10 Grammy nomination (l’ultima con ‘Hero’, la sua collaborazione con Afrojack), è stato nominato a ben 3 Brit Awards, e votato due volte come best DJ in the world nella DJ Mag ‘Top 100’ poll e come best electronic artist agli MTV Europe Music Awards.

E’ arrivato ad essere il #9 artista più streammato su Spotify a livello globale e ha realizzato dei live stream epici durante la pandemia con i suoi United At Home da location come il Louvre di Parigi, il Burj Khalifa a Dubai, l’Icon Brickell a Miami e il Rockefeller Center durante i quali ha raccolto circa $2 milioni di Dollari in donazioni per numerosi enti benefici. Coi i club e i festival finalmente di nuovo aperti, Guetta ha dato inizio all’estate con il suo set all’Ultra Music Festival a Miami e a sua residenza all’ Encore Beach Club a Las Vegas, suonando poi per festival e club in giro per il mondo e sta proseguendo la sua stagione ad Ibiza dove risulta essere l’unico DJ quest’anno ad avere ben due residenze: il venerdì all’Hï Ibiza con la serata Future Rave ( con Morten) e il lunedì all’Ushuaïa con il suo leggendario party F*** ME I’M FAMOUS. Terminerà l’anno viaggiando in America Latina e suonando a capo d’anno in Perù.

Nel 2022 David ha pubblicato svariate collaborazioni tra cui il re-work in di‘ Satisfaction’ con Benny Benassi, la hit commerciale ‘Don’t You Worry’ coi Black Eyed Peas e Shakira, oltre al brano da dancefloor ‘Family Affair (Dance For Me)’ e soprattutto il suo ultimo singolo ‘Crazy What Love Can Do’ con Becky Hill ed Ella Henderson, Top 5 e ORO in UK ( a breve Oro anche in Italia) .

Con più di 14 miliardi di streaming globali, 50 milioni di dischi venduti e due Grammy awards vinti a suo nome, David Guetta conferma ogni volta di essere l’artista di musica elettronica più amato della nostra generazione.

Connect With David Guetta: YouTube | Instagram | Twitter | Facebook | Website | Spotify

Connect With Bebe Rexha: YouTube | Instagram | TikTok |Facebook | Twitter | Spotify

Correlati