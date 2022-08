Condividi subito la notizia

Il grave fatto accaduto presso la sede di Fratelli d’Italia a Francavilla in Sinni ci esorta a mettere sempre al bando la violenza”. Ad affermarlo il consigliere regionale di FdI, Piergiorgio Quarto.

“L’aver strappato una targa posta all’ingresso del locale individuato presso la nuova sede del partito costituisce un atto violento ingiustificabile, oltraggioso verso qualsiasi ideologia.

Chi crede di voler o poter affermare il proprio pensiero coartando quello altrui non può vivere in una società libera e democratica come la nostra. FdI continuerà la sua azione politica fiera dei suoi ideali e della sua voglia di fare politica al servizio del Paese. A Vincenzo Valicenti segretario cittadino di Francavilla – aggiunge Quarto – esprimo la mia piena solidarietà in qualità di segretario regionale di FdI”.

