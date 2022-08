Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Quella del 2022, del “Pomarico celebra Vivaldi”, appena conclusa, una delle edizioni più riuscite delle nove fin qui celebrate e tutta da incorniciare. La rassegna, organizzata dal “Comitato Vivaldiano Antonio Bonavista”, presieduto da Anna Bonavista e dedicato proprio all’insigne docente pomaricano, prematuramente scomparso qualche anno fa nella città di Torino dove insegnava., è stata ospitata nella corte del maestoso, storico palazzo Marchesale dei Donnaperna. Un grande successo di critica e di partecipazione per onorare la memoria di quello che fu ideatore e fondatore del Comitato Vivaldiano, per un evento fortemente voluto nella città di Pomarico. Il motore di questa importante manifestazione è il legame tra il piccolo paese lucano, Pomarico, e la città di Venezia. Il Prof. Antonio Bonavista attraverso gli studi e le ricerche condotte presso la Biblioteca Nazionale di Torino e nello Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, era venuto a conoscenza delle origini pomaricane del nonno del celebre compositore e violinista Antonio Lucio Vivaldi, emigrato a Venezia nel 1650. Da allora il prof. Bonavista si prodigò per divulgare questa sensazionale notizia. Prematuramente scomparso nel 2011, la sua opera è stata portata avanti dalla sorella Anna Bonavista, presidente del Comitato, che, in modo attento, impeccabile ma anche particolarmente emozionata ha fatto gli onori di casa, conducendo la serata con la collaborazione di Caterina Caputo. L’evento, ormai da anni, è diventato un punto di riferimento della città e consueto appuntamento estivo per gli amanti della buona musica, arte, letteratura e poesia. Eccezionale è stata l’esibizione del maestro Paolo Motola che con il suo clarinetto, ha deliziato la platea di spettatori, aggiudicandosi il Pomaricum, Premio alla musica “Antonio Vivaldi”. Magistrale anche il concerto “Musica a corte” del quartetto “ l’Altro 900” composto dai Maestri Angelo Basile ( Contrabasso) , Maria Maddalena Notarstefano (Viola), Mario Nobile ( Violoncello), ed Emanuela Dipalma ( Violino). Particolare emozione ha inoltre suscitato la presentazione del libro “ La Primavera e i Nontiscordardime” dello autore Gerardo Saponara che, coadiuvato dalla relatrice Edvige Cuccarese ha toccato le corde più profonde dell’animo umano, ricordando i nonni con riferimento al nonno di Vivaldi Camillo Calicchio e alla importanza che essi hanno nella vita di ognuno. Allo scrittore il premio letterario “ Pomarico celebra Vivaldi”, Alla serata presente anche l’artista Francesca Cirigliano ( FRA-ART) che ha realizzato il dipinto della copertina del libro e per il quale ha ricevuto una speciale menzione di merito , curando inoltre la esposizione di dipinti “ Fusione di suoni”. Fiore all’occhiello della serata , la presenza di un bimbo di 10 anni, Francesco Musillo, di Pomarico, che, partecipando al Concorso Letterario Nazionale per ragazzi dell’Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena, si è aggiudicato un prestigioso premio per aver scritto un racconto “Il Violino Magico”, che narra un suo viaggio nel tempo e l’incontro virtuale con Vivaldi . Al bimbo una Menzione di merito da parte del Comitato. Spazio anche alla interessante mostra fotografica “ Musicis” e l’esposizione di strumenti musicali d’epoca del fotografo pisticcese Rocco Scattino a cui è andato il Pomariucuim Premio all’arte “ Antonio Bonavista”. La serata è continuata senza interruzioni con l’appassionato recital di poesie “ La vita e le sue Primavere” declamate da Edvige Cuccarese, e da Mina Paternoster, omaggiate con una artistica pergamena. Applaudito festival alla sua IX Edizione, ha sicuramente arricchito il bagaglio di conoscenze legate al “Prete Rosso” Antonio Lucio Vivaldi. L’appuntamento è al 2023.

