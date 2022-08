Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

SABATO 27 agosto 2022, dopo uno stop forzato di due anni a causa della terribile pandemia di Covid, torna la Festa degli Anziani organizzata dall’omonima Associazione di Piazza Umberto I° guidata dall’attivissimo Presidente Dino Leone. Anche quest’anno quindi, un omaggio ai nostri anziani, una categoria sempre “speciale” che va rispettata, ricordata ma anche.. …festeggiata, non solo per quello che da sempre ha rappresentato nella societa’ civile, ma anche e soprattutto per quello che nella loro storica esistenza hanno dato alle proprie famiglie e alla Patria. Come gentilmente ci informa il Vice Presidente Vincenzo D’Angella che con il massimo responsabile Leone, ha curato il programma, nella serata, per l’occasione è prevista la presenza all’evento, del primo cittadino Domenico Albano che porterà il saluto dell’Amministrazione Comunale che guida. In particolare la serata sarà allietata dalla presenza del duo musicale pisticcese “ Michele e Marcello” , una graditissima storica presenza la loro, con un ricchissimo repertorio di musiche e canzoni che non tramontano mai. Da parte del Presidente Leone il dovuto ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il valido supporto logistico per l’organizzazione dell’evento, senza dimenticare un pensiero di ricordo per lo scomparso Presidente Antonio Pietro Avantaggiato che ci ha lasciato da qualche anno. Come è noto l’attivissimo Centro Sociale Anziani di Piazza Umberto I° di Pisticci centro, uno dei primi della provincia di Matera, che conta un numero elevato di iscritti, tra cui, da qualche anno anche tantissime donne con una sede tutta per loro a fianco di quella maschile, ogni anno, ha in programma per la fine di agosto, lo svolgimento appunto della “ Festa dell’anziano”, che trova la sua giornata di festa nella piazza più importante di Pisticci, Piazza Umberto I°, il salotto di città, dove ha sede la storica associazione. L’appuntamento per tutti è per il pomeriggio serata di sabato 27 agosto 2022, auspicando una larga partecipazione di iscritti e semplici cittadini per una simpatica e piacevole serata.

