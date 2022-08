Condividi subito la notizia

Questa mattina è stato presentato il programma della Festa Patronale 2022 per i Solenni festeggiamenti in onore dei santi patroni della città Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi che, dopo la cessata emergenza sanitaria, tornerà con i riti religiosi e civili tradizionali.

Ad anticipare il clou dei festeggiamenti ci saranno due appuntamenti culturali: il 31 agosto alle ore 20.00 in piazza Duomo lo spettacolo “The Lion King – Il Cerchio della vita siamo noi” a cura di AIPD (Associazione Italiana Persone Down), l’1 settembre alle ore 20.30 sul lungomare Regina Margherita (pressi Palazzo Montenegro) lo spettacolo “L’Elmo e la Croce” con l’attore Luca Ward accompagnato al piano dal maestro Stefano Miceli e lo speciale allestimento del palco sullo specchio d’acqua.

Il 2 settembre alle ore 20.00 si entra nel vivo dei festeggiamenti con la processione delle statue di San Teodoro a cavallo e San Lorenzo da Brindisi dalla Cattedrale al Tosello posizionato all’incrocio dei corsi e l’accensione delle luminarie.

Il 3 settembre alle ore 19.00 ritorna dopo due anni la tradizionale processione in mare e a seguire lo spettacolo pirotecnico. Domenica 4 settembre alle ore 18.00 sul lungomare Regina Margherita (pressi scalinata Virgilio) si svolgerà il “Palio dell’Arca” la storica gara a remi ispirata alla leggenda del recupero dell’urna contenente le reliquie di San Teodoro d’Amasea, mentre alle ore 20 la Solenne messa pontificale sarà celebrata in piazza Duomo.

“Quest’anno la Festa Patronale ritorna con i festeggiamenti completi, lo spettacolo unico della processione in mare nel nostro porto insieme ai fuochi pirotecnici e tanti altri appuntamenti civili e religiosi ci consentiranno di stare nuovamente insieme, una grande comunità che si ritrova. È l’evento più importante e partecipato della città e per questo ringrazio il Questore, il Prefetto e tutte le Forze dell’Ordine che permetteranno la migliore gestione della sicurezza”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

“Con grande senso di responsabilità e gioia ci accingiamo a festeggiare un grande momento di comunione intorno ai santi patroni di Brindisi, abbiamo pensato un programma per coinvolgere tutte le fasce di età e mettere al centro ogni dimensione dell’umano”, dichiara Don Mimmo Roma parroco della Cattedrale di Brindisi.



Il mercatino si svolgerà dal 2 al 5 settembre sui corsi Umberto e Garibaldi con l’area dedicata al cibo che invece sarà quella di via del Mare. Giostre e luna park, dall’1 all’11 settembre (a partire dalle ore 19.30) saranno invece sistemate in piazzale Spalato.

Per agevolare e rendere più sostenibili gli spostamenti è stato creato, in collaborazione con Stp, un servizio di navette che collegherà le aree della festa con alcuni dei parcheggi più capienti della città.

In particolare: dal centro commerciale Brin Park (450 posti) dall’area di sosta dello stadio Fanuzzi (200 posti), dal bosco del Tommaseo (200), dal parco Cillarese (200), dall’Ospedale Perrino (50), da viale Arno (200), dall’area dei pressi del cimitero (300).

Il servizio navette sarà fruibile gratuitamente nei giorni di sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 a partire dalle ore 18:00 e sino alle ore 01:30.

“Invitiamo la cittadinanza ad usare il meno possibile gli autoveicoli e ad usufruire dei parcheggi messi a disposizione per un totale di 1600 posti auto, per poi spostarsi con i mezzi pubblici”, dichiara il comandante della Polizia Locale Antonio Orefice.

INFO ORDINANZA VIABILITÁ

– Dalle ore 07:30 del giorno 1 settembre 2022 sino alle ore 08:00 del giorno 10

settembre 2022, tra l’intersezione dei corsi Roma e Umberto I, per l’installazione del

Tosello, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata;

dalle ore 18:00 del giorno 2 settembre 2022 sino alle ore 02:00 del giorno 6 settembre 2022; su: Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, Via degli Albizi, Via Mattonelle, Via Belvedere, Via Monte, Via De Flagilla, Via De Terribile, Via Rubini, Corso Umberto I Cesare Battisti, Piazza Vittoria e Piazza Vittorio Emanuele II, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via San Lorenzo da Brindisi, giunti all’intersezione con la Via Cesare Battisti, avranno l’obbligo di proseguire in direzione Corso Umberto I e di svolta a destra in direzione Piazza Cairoli; i veicoli in transito sulla Via Masaniello, giunti all’intersezione con Corso Umberto I, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione Piazza Cairoli; i veicoli in transito sulla Via Lata, giunti all’intersezione con la Via Fratti, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: Via del Mare – Porta Lecce.

– Dal giorno 2 settembre 2022 al giorno 6 settembre 2022; sulle Vie: De Terribile, Rubini, Mattonelle, Belvedere, Monte, De Falgilla, Degli Albizi, Piazza del Popolo, Piazza Vittoria e Via Cesare Battisti, è consentito il transito dalle ore 00:00 sino alle 16:00, mentre la sosta e consentita 0-24;

– dalle ore 12:00 del giorno 2 settembre 2022 sino alle ore 02:00 del giorno 6 settembre 2022, sulla “Via Del Mare”, divieto di transito a tutti i veicoli nel senso di marcia in entrata da Via Porta Lecce in direzione Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II, e, altresì, vietata la sosta sulla Via Del Mare, nel tratto stradale compreso tra Via Fratti, Corso Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele;

il giorno 27 agosto 2022 a partire dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione con le Reliquie e la Statua di San Lorenzo da Brindisi dal Basilica Cattedrale verso Il Tosello”, sulle Vie: Carmine (incrocio Largo Angioli), San Lorenzo da Brindisi, Corso Umberto I, Piazza della Vittoria, Santi, Casimiro e Piazza Duomo, idivieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata;

il giorno 31 agosto 2022 dalle ore 19:30 sino alle ore 23:30, sulle Vie Duomo, Tarantini, Colonne, in occasione dell’evento denominato “THE LION KING IL CERCHIO DELLA VITA SIAMO NOI”, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, è altresì, chiuso al transito veicolare Vico De Moricino, restano esclusi dal presente provvedimento i mezzi di Soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Il giorno 1 settembre 2022 dalle ore 19:30 sino alle ore 23:30, sulla Via Montenegro, in occasione dell’evento con la partecipazione di Stefano Miceli e Luca Word in “L’elmo della Croce”, divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via Duomo e sulla Via Tarantini in direzione Via Montenegro: giunti all’intersezione con la Via De Leo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di quest’ultima, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 o cessate esigenze di servizio.

– Il giorno 2 settembre 2022 a partire dalle ore 20:00 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione dei Santi Patroni dalla Basilica Cattedrale verso Il Tosello”, sulle Vie: Piazza Duomo, Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza della Vittoria, Santi, Casimiro e Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

– Il giorno 3 settembre 2022 a partire dalle ore 19:00 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Solenne Processione a Mare dei Santi Patroni e dello spettacolo Pirotecnico”, su: Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele II, Dogana, Montenegro, restano esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.

È fatto particolare obbligo ai gestori degli esercizi commerciali presenti su Viale Regina Margherita, a partire dalle ore 18.30, di rimuovere tavolini e sedie, al fine di consentire il passaggio della processione e dello spettacolo pirotecnico, che potranno essere ricollocati a cessate esigenze di servizio da parte della polizia locale o delle Forze dell’Ordine.

– Il giorno 3 Settembre 2022 a partire dalle ore 21:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Solenne Processione dei Santi Patroni dalla Scalinata Virgiliana al Tosello”, su: Viale Regina Margherita, Corso Garibaldi, Piazza Vittoria, Santi, Casimiro, Duomo e Piazza Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, restano esclusi dal presente provvedimento, i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso. E’ fatto particolare obbligo ai gestori degli esercizi commerciali presenti su Viale Regina Margherita, a partire dalle ore 20.30, di rimuovere tavolini e sedie, al fine di consentire il passaggio della processione, i quali, potranno essere ricollocati, a cessate esigenze di servizio da parte della polizia locale o delle Forze dell’Ordine.

Il giorno 4 settembre 2022 dalle ore 19:00 sino alle ore 22:00, sulle Vie: Duomo, Tarantini e Vico De Moricino, in occasione della “Messa Pontificale”, divieto di transito a tutti i veicoli ed, altresì, vietato il transito a tutti i veicoli sulla Via Colonne, dalle ore 19:00 alle ore 22:30.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo: giunti all’intersezione con Via Duomo, hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed il seguente itinerario alternativo: Via Duomo – Vico Seminario, dalle ore 18:30 alle ore 24:00.

Il giorno 5 settembre 2022 a partire dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze di servizio, in occasione della “Processione dei Santi Patroni dalla Basilica Cattedrale fino alla Chiesa degli Angeli”, sulle Vie: Piazza Duomo, Tarantini, Marco Pacuvio, Largo Concordia, Via Palma, Corso Umberto I (dall’incrocio dei Corsi a Via S. Lorenzo da Brindisi), Piazza della Vittoria, San Lorenzo da Brindisi, Largo Angioli, Via F. Fornari, Santi, Casimiro, Duomo e Piazza Duomo, divieto transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Nel sopra citato periodo: i veicoli in transito sulla Via De Balzo in direzione Via Duomo: giunti all’intersezione con quest’ultima, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

26 agosto 2022

Correlati