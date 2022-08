Condividi subito la notizia

Al termine della serata l’attrice lancia un messaggio al pubblico sulla questione della violenza di genere: “Cercate di capirmi con il dialogo e se proprio non ci riuscite chiedete aiuto agli specialisti del settore”.

In scena a Scanzano Jonico l’attrice e comica Debora Valli, un volto noto nelle case degli italiani per aver partecipato a programmi televisivi Mediaset e Rai, come Camera Cafè, Sputnik, Zelig, per citarne alcuni. Conduttrice di Glob – L’osceno del villaggio con Enrico Bertolino, inviata del programma Le Iene. L’attrice milanese, inoltre, diventa nota ai più piccoli con la fortunata serie della Disney Alex&Co, inoltre, vince la seconda edizione di Pechino Express. Sul grande schermo recita in Matrimonio al Sud di Paolo Costella e Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi. Impegnata in teatro e come doppiatrice, Debora Villa sceglie la Basilicata quale meta turistica e lavorativa grazie all’evento organizzato dall’Associazione Basilicata Wow, in collaborazione con Mondotondo Villaggi. L’associazione ha spiegato ai cittadini quanto sia importante mettere a sistema tutte le realtà che si impegnano a fornire lavoro sul territorio anche attraverso l’arte e lo spettacolo. 20 di Risate, questo il recital andato in scena a Scanzano, un repertorio con gag sul mondo femminile raccontate e interpretate con pungente cinismo comico. “E’ la prima volta che vengo in Basilicata, il mare è stupendo, il luogo in cui alloggio altrettanto, inoltre, ho trovato tanta ospitalità e calore da parte della gente” queste le dichiarazioni a caldo dell’attrice prima di andare in scena.

Debora, al termine della serata, tratta la questione delle violenze di genere rivolgendosi al pubblico ” Vi ringrazio per aver partecipato al mio recital, nonostante il clima vacanziero, mi preme, però, parlare della questione delle violenze di genere. Sono ancora tante le donne vittime di violenza, cercate di capirvi con il dialogo, è un lavoro che necessita di molta pazienza, ma ne vale la pena, se proprio non ci riuscite chiedete aiuto agli specialisti del settore”. Debora Villa non solo è un’attrice che, attraverso le sue interpretazioni entusiasmanti, porta a riflettere sulle tante criticità affrontate dall’universo femminile, non cadendo mai in discorsi populisti e sbilanciati nei confronti degli uomini. Basilicata Wow, associazione quasi tutta al femminile, attraverso Marika conclude”Il nostro territorio ha molteplici risorse e il nostro obiettivo è rafforzarne l’immagine partendo dalla Costa Jonica, valorizzando gli aspetti consolidati nel tempo e creando nuove forme di attività e di servizi innovativi. C’è bisogno di riorganizzare le identità locali e favorire la messa in rete delle eccellenze e delle tipicità Abbiamo il dovere di promuovere la cultura locale, animare il territorio con eventi culturali e iniziative artistiche”.

