“Nell’ambito dei fondi del Pnrr, un importante progetto candidato da Egrip e Acquedotto lucano, pari a circa 50 milioni di euro, è stato finanziato nell’ambito del bando emanato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per mettere in campo interventi straordinari per contrastare le perdite idriche ed ammodernare le reti della Basilicata”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore all’Ambiente, al Territorio ed all’Energia, Cosimo Latronico. “In particolare si punterà alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione di acqua potabile- aggiunge Latronico – mediante interventi di distrettualizzazione, digitalizzazione, monitoraggio e smart metering. Un intervento atteso da tempo – conclude Latronico- che permetterà innanzitutto di migliorare il servizio e poi di ridurre, se non azzerare proprio, le perdite attuali di risorsa idrica sul territorio”.

