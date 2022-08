Condividi subito la notizia

“Tra le meraviglie lucane, si va nella splendida Marconia di Pisticci , in Piazza Elettra alle ore 19.00, con la presentazione del libro : Un Uomo in Trincea ” la Forza del Tricolore. Non mancate, Vi aspetto”.

Lo scrive su facebook, il sindaco di Tursi Salvatore Cosma, che questa sera presenterà il suo libro “Un uomo in trincea, la forza del tricolore”, a cura dell’amministrazione comunale di Pisticci.

Correlati