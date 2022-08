Condividi subito la notizia

Lo ha reso noto l’ufficio tecnico della Provincia di Matera, sottolineando come il collaudo sia già stato effettuato. L’arteria, dunque, da domani potrà tranquillamente riprendere ad assicurare la sua importante funzione.

La chiusura, va ricordato, era stata determinata dalla presenza di lesioni evidenti e profonde su tutta l’arcata del ponte.

I lavori effettuati sono consistiti nella ristrutturazione dell’intero viadotto, ubicato al km 6 della predetta arteria, composto da 5 campate. In prossimità delle lesioni riscontrate sono stati effettuati interventi con resine particolari, tendenti a ripristinare e dare continuità all’intero arco in mattoni. E’ stato altresì eseguito un rivestimento con materiali particolari e specifici e con rete, intonaco e placcaggio alla parete.

A distanza di soli quattro mesi, dunque, grazie all’efficienza e all’impegno dell’ufficio tecnico della Provincia di Matera, che ha subito provveduto alla messa in sicurezza dell’area, l’impresa che ha effettuato l’intervento è riuscita a consegnare i lavori ed a restituire alla comunità un’infrastruttura importante. In tal modo sono stati ridotti al minimo i disagi per gli automobilisti.

Dalla presidenza della Provincia di Matera trapela soddisfazione per la celerità messa in mostra nella risoluzione della problematica, e si sottolinea come, in altri contesti, spesso in quattro mesi a malapena si riescano a superare le pastoie burocratiche necessarie per avviare i lavori. Inoltre, si sottolineano anche la continuità e la velocità delle operazioni portate a termine dall’impresa esecutrice, nonostante la concomitanza con il periodo estivo.

