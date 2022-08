Condividi subito la notizia

“Quando si sceglie di entrare in una comunità politica, oltre ad avere la necessaria passione, bisogna essere consapevoli delle inevitabili dinamiche del gioco politico e bisogna avere serietà, disciplina e pazienza.

A seguito del taglio drastico del numero dei parlamentari, infelice riforma contro cui mi sono battuto in Parlamento, e delle decisioni assunte dal Partito, non mi dispiace al momento di poter dare il mio contributo rinunciando a concorrere nelle liste di Forza Italia.”

Così il Senatore Saverio De Bonis commenta a bocce ferme le liste del centrodestra e di Forza Italia in Basilicata.

“Nessun dramma, dunque, e nessuna delusione a maggior ragione di fronte alla discesa in campo della seconda carica dello Stato, la presidente Elisabetta Casellati, che tanta pubblicità sta facendo alla nostra regione. Auspico che la Presidente con il suo operato e con la sua elezione possa continuare a far parlare l’Italia intera della Basilicata e sono certo si farà carico di rappresentarla per le molte questioni che ci riguardano.”

“La capacità e il carisma del presidente Berlusconi – prosegue De Bonis – e la tradizione popolare ed europea di Forza Italia, in un momento storico delicato come questo, renderà più forte e unita la coalizione di centrodestra evitando sbandamenti ed errori. Recente prova ne è la barra dritta tenuta coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sulle sanzioni e il conflitto in Ucraina.

“Dal successo elettorale di Forza Italia dipenderà, quindi, il futuro e la centralità del prossimo governo nonché il bilanciamento dell’intera coalizione. Solo così potremo dare risposte efficaci al nostro territorio, alle difficoltà di famiglie e imprese e ai tanti giovani in cerca di una prospettiva di lavoro”.

“Forza Italia e il centrodestra in Basilicata sono forti e attivi: la recente firma del presidente della Regione Bardi – sottolinea il Senatore – della legge che consentirà ai lucani di avere il gas gratis è solo l’ultimo di molti provvedimenti positivi”.

“Al di là di qualche polemica, anche se i candidati degli altri schieramenti immaginano la strada praticamente spianata e con pochi avversari, le liste del centro destra lucano, un po’ sbilenche soprattutto per quel che riguarda la rappresentanza della provincia di Matera, risultano comunque competitive e sono ben rappresentate dai nostri dirigenti a cui non farò mancare il mio contributo in una campagna elettorale che si annuncia breve ma intensa. Si vince quando si fa un lavoro di squadra- conclude De Bonis – in cui i compiti siano ben definiti”.

Ufficio Stampa

Lorenzo Pirrotta

3316268447

Correlati