“Film” è il nuovo singolo del classe ’04 Andrea Vena.

Un brano pop, fresco e frizzante, che dietro la sua melodia orecchiabile cela una grande voglia di evasione, tipica dell’età adolescenziale. Si racconta il bisogno di scappare da un mondo che tende a conformare e banalizzare le personalità e le esperienze, schiacciando la creatività. Un posto da favola, da “Film” è quindi quello di cui l’autore sente di aver bisogno quando si accorge di vivere in una realtà troppo veloce per curarsi del suo desiderio di combattere per qualcosa. “È un pezzo scritto in un momento difficile, di contrasto con il mondo esterno e di conflitto con quello interiore: a volte, come ha già detto qualcuno, il posto più difficile da cui scappare è proprio la tua mente; ed è per questo che si sovrappongono le voci interiori, la testa e tutti i pensieri in un libro letto già tremila volte che sembra non finire mai” – Andrea Vena



ANDREA VENA



Giovane cantautore classe 2004, Andrea Vena ama la musica dal suo primo battito.

Ha cominciato a suonare nel suo piccolo paese in Basilicata, Bernalda, da quando era un bambino.

I suoi modelli artistici sono quelli della musica cantautorale italiana e del pop in genere.

Con la sua band si è esibito nei migliori locali della zona e nel bellissimo Castello Torremare di Metaponto.

Nel 2021 ha partecipato ad un contest, a Sanremo, con il suo primo inedito “Le mie converse”, conquistando il primo premio.

Il 2 luglio 2021, dopo un lungo ed intenso lavoro iniziato con Fabio Barnaba (arrangiatore e co – autore del brano), il brano “Le mie converse” viene pubblicato su tutte le piattaforme digitali.

Dal 1° Giugno 2022 ha iniziato il suo percorso musicale con Sorry Mom!, con cui pubblica il suo secondo singolo, “Film”.

