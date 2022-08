Condividi subito la notizia

Tra live e dj set, continuano ogni giorno (dalle 18:30 – ingresso libero – info 3406662833) gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Mercoledì 24 agosto appuntamento con RadioPink Floyd: la storia della band britannica sarà raccontata dalla voce dell’attore Massimo Colazzo e dai vinili del dj Max Nocco. Dagli albori con Syd Barrett, che fonda il gruppo nel 1965 con il bassista Roger Waters, il batterista Nick Mason e il tastierista Richard Wright, all’arrivo del chitarrista e cantante David Gilmour, dai primi album degli anni ’60 ai grandi successi degli anni ’70 con The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall fino agli anni ’80 e primi ’90 e al ritorno sulle scene di circa dieci anni fa.

Giovedì 25 agosto il Cotriero ospita il live di Walter Celi affiancato da Donny Balice alla tromba e Dario Starace alla batteria. Il polistrumentista, percussionista, cantante e songwriter propone musica soul, funk e pop. Nel 2017 incide il suo primo album “Lost in the Womb of the Night”. Vince concorsi nazionali come Arezzo Wave 2018, il Premio Mimmo Bucci della città di Bari ai quali segue un tour di sessanta date tra cui il palco del Primo Maggio di Roma 2019 e altri festival nazionali (Farm Festival, Cinzella Festival, Riviera Folk Festival, SEI festival). Nel 2019 esce il secondo disco “Blend” (XO – Puglia Sounds), il cui tour viene poi stravolto a causa delle restrizioni da Covid. Nel 2021, sempre per XO la factory, Walter Celi pubblica l’album “She’s Back” seguito poi dai singoli Danza isterica e Vero. A seguire le selezioni di Lucky Romano con il suo set che spazia dalla deep house alle influenze jazz.

Venerdì 26 agosto da non perdere le selezioni in levare di Pakkia Crew – The Green Family, un sound romano nato nel 2007 con l’intento di diffondere e promuovere musica giamaicana. La caratteristica di Pakkia Crew è il calore e l’hype che esprime in ogni suo show. Uno stile particolare e impeccabile che combina perfettamente gli inconfondibili e diretti “speech” dei due MC (Pietro Felix & Mattia) a le attente selezioni dei dj/selecta (Anamix – Niko – Adriano) che variano da un genere all’altro degli stili giamaicani e di tutta la black music, con l’aggiunta di preziosi Remix & Dubplates che rendono ancora più uniche le selezioni del sound.

Sabato 27 agosto la serata si aprirà con il live diQuei Tipi Sinistri con il loro carico di energia, gli attraversamenti musicali e i rifacimenti mai banali suonati “a tutta birra”. La band ripropone infatti numerosi brani celebri della musica italiana e internazionale. Da Rino Gaetano ai Buena Vista Social Club, da Manu Chao a Vinicio Capossela, dalla pizzica al reggae e al blues. A seguire il dj set di Carlo Piscopello, in arte “Malavida”.

Domenica 28 agosto un tramonto al ritmo della pizzica conil gruppo Santa Isteria per un concerto fatto di racconti, storie e musiche tutte da ballare.

Lunedì 29 agosto in consolle Donato Barbaro con una immersione nei suoni ricercati che arrivano da tutto il mondo e si trasformano in una selezione contemporanea.

Martedì 30 agosto il Cotriero ospita Note di Speranza, un appuntamento speciale dedicato alla lotta contro il cancro. Alle 16:30 la serata si aprirà con un approfondimento a cura della psiconcologa Manuela Caloro e dell’oncologo Francesco Sponziello. A seguire musica con Big Paco, Rilfe e Antonio Mastria from Resina Sonora, Roots by the sea e Vj Paskal from Sanremoland 2020. Durante l’iniziativa saranno raccolti fondi da destinare ad alcune associazioni di volontariato.

Info 3406662833 – facebook.com/cotriero

