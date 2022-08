Condividi subito la notizia

Domani, mercoledì 24 agosto, alle ore 11.30, a Palazzo Adorno a Lecce, sarà presentata la IX edizione di “Maru – Il peperoncino in festa”, evento organizzato dall’associazione “Made in Soap”, in collaborazione con l’Associazione Idee in Movimento, Accademia Italiana del Peperoncino, Associazione La Scatola di Latta, Università del Salento, Orto Botanico e delle varietà orticole del Salento, Nover Ruffano, PAT Lacciu te Turre, Associazione ODV Kairòs, Associazione Viviruffano.it, Pamela Maglie, Next Eu, Associazione Diciottesimo Meridiano, Libreria Marescritto. La manifestazione, gode, inoltre del patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Ruffano.

Alla conferenza interverranno Francesco De Vitis, consigliere provinciale e vice sindaco di Ruffano, Marco Nicolì, presidente dell’associazione “Made in Soap”, Paolo Giorgio Manco, tecnologo alimentare, Rita Accogli, di Orto Botanico Università del Salento e Gabriele Cacciatore, consigliere comunale di Ruffano e operatore culturale.

La manifestazione si terrà dal 3 al 4 settembre nel centro storico di Ruffano, dove si potrà ammirare una ricca esposizione di piante di peperoncino provenienti da ogni parte del mondo, degustare specialità al peperoncino negli stand allestiti e assistere a spettacoli musicali e teatrali.

La due giorni di eventi sarà preceduta venerdì 2 settembre dal convegno sul tema “Dialoghi di maru – Le comunità e i territori oltre la pandemia”. Agroalimentari Tradizionali (PAT), che quest’anno avrà un posto d’onore all’interno della festa. Durante la manifestazione, inoltre, sarà possibile compiere delle visite guidate ai principali beni culturali del centro storico di Ruffano, a cura di Stefano Tanisi e InfoPoint Torrepaduli Ruffano.

