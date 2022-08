Condividi subito la notizia

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza effettuerà, presso le proprie strutture, la formazione sul campo per conto della ‘Scuola nazionale ospedaliera di Chirurgia’, organizzata dalla società scientifica di chirurgia Acoi. Con recente deliberazione del direttore generale l’Aor San Carlo ha, infatti, aderito alla proposta di convenzione per tale attività di formazione/training in campo medico-chirurgico rivolta ai medici chirurghi associati Acoi.

“La nostra Azienda -ha commentato il direttore generale dell’Aor, Giuseppe Spera- ha da sempre ritenuto la condivisione e la diffusione delle conoscenze e competenze medico scientifiche elementi indispensabili per il miglioramento degli standard della pratica medica. La richiesta dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani -ha proseguito il direttore Spera- è un chiaro riconoscimento dell’elevato livello della nostra Azienda, posta al centro di un importante progetto di formazione e valorizzazione dei professionisti della salute, attraverso lo svolgimento di attività cliniche svolte sotto la stretta vigilanza del direttore della branca chirurgica e del personale medico strutturato. L’intento -ha concluso il direttore Spera- è quello di mettere a disposizione dei professionisti del domani tutte le competenze acquisite dai nostri medici e, al contempo, di rendere la nostra Azienda ancor più attrattiva in quanto centro di formazione e sviluppo sanitario”.

