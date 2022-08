Condividi subito la notizia

Elettra Marconia attivissima sul mercato. Nelle ultime calde giornate, la società del Presidente Salvatore Borraccia, ha portato a conclusione numerose operazioni di rilievo. Grazie anche al preziosissimo apporto del Direttore Sportivo Alessandro Perciante, la formazione jonica si è assicurata le prestazioni di alcune pedine fondamentali per infoltire il reparto offensivo. Si tratta di giovani promesse giunte alla corte di mister Finamore, a seguito di lunghe contese con diverse società di Eccellenza della vicina Puglia. La prima bomba di mercato riguarda il centrocampo: è stato depositato in lega il contratto di Moisés Adamin Oyuela. Il classe ‘99 honduregno, ha militato in Eccellenza Romagnola e Primera Division Andorra. Altri colpi clamorosi riguardano il reparto avanzato. Facundo Josè Piazze è un nuovo calciatore dell’Elettra Marconia. Attaccante tipico rapinatore d’aria di rigore, originario dell’Uruguay, è giunto in Italia dopo aver svolto tutte le giovanili nel River Plate per poi approdare in Tercera Division Spagnola. Nero su bianco anche l’ingaggio di Guillermo Rizzi Rozada, completando così un reparto offensivo di grande spessore. Rizzi è un classe 2000, anche lui ha svolto la trafila delle giovanili nel River Plate riuscendo anche ad esordire in Primera Division. Non ultimo in ordine di importanza, il rinnovo di Leandro Casale. Esterno di difesa o centrocampo, fondamentale durante la scorsa stagione, e prezioso perché porta con sè un grosso bagaglio di esperienza. La squadra dopo la vittoria in amichevole contro Juvenilia Roseto, proseguirà la preparazione agli ordini di mister Finamore, in vista dell’esordio in Coppa Italia in programma il 28 agosto.

