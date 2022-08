Condividi subito la notizia

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 70esimo compleanno del Borgo La Martella (Matera), l’Associazione Amici del Borgo prosegue spedita con il ricco calendario di eventi per accompagnare l’intera comunità del borgo materano e non solo all’atteso anniversario.

Il 24 AGOSTO le vie del borgo si animeranno di grandi e piccini che, come moderni Sherlok Holmes, andranno alla ricerca di indizi nel totale spirito amichevole e goliardico che, come tutti gli eventi organizzati, caratterizzerà anche la CACCIA AL TESORO. Le varie squadre, con partecipanti da 0 a 99 anni, si sfideranno dalle 17:00 , con partenza dalla centrale Piazza Montegrappa. Chiunque voglia partecipare può iscriversi o anche solamente chiedere informazioni scrivendo a amicidelborgo.mt@libero.it.

Il 25 AGOSTO il puro divertimento e la goliardia della caccia al tesoro lasceranno spazio al Talento. Viene infatti riproposta, visto l’interesse suscitato e il successo avuto dalla prima serata, TALENTI IN PIAZZA. La kermesse, rigorosamente non competitiva, prenderà il via alle 21:00 in Piazza Montegrappa ed avrà come obiettivo la valorizzazione e l’esibizione del puro talento di ragazzi e ragazze del borgo e non. L’iscrizione infatti non prevede limiti di età ne di disciplina, e chiunque senta di possedere una virtù e voglia condividerla con gli altri può informarsi ed iscriversi telefonando al numero 3293914311 (Paola).

Il mese di Agosto non termina qui. Infatti dai futuri talenti il 28 AGOSTO si passa ad un talento ormai affermato. Si svolgerà infatti il concerto di MIDORII, nome d’arte di Valentina Pinto, giovane artista classe 1991 con alle spalle molta esperienza in ambito jazz, varie collaborazioni con la RAI come corista e un sodalizio, nel 2020, con Achille Lauro per il quale è stata corista. La cantante, originaria proprio del Borgo La Martella, si esibirà con la sua Band con un repertorio di inediti e cover. La serata musicale, che prenderà il via alle ore 21:00, sarà aperta da un grande ritorno per i cittadini del borgo: gli OVERSOUND, storica band locale che recentemente ha ripreso in mano gli strumenti, che si esibiranno subito prima di Valentina in un vasto repertorio di cover di vari successi internazionali.

Sempre nella giornata del 28 Agosto ci sarà uno spazio dedicato al ricordo del caro amico Renato Carpentieri.

L’Associazione Culturale Amici del Borgo invita chiunque voglia passare del tempo in maniera divertente e spensierata a partecipare agli eventi illustrati.

