Vincitrice del premio Heraclea 2022, l’orafa designer racconta la sua storia e come nascono le sue collezioni ispirate a paesaggi lucani

Gioielli d ‘arte, sculture preziose da indossare, forgiate come un tempo, con il calore del fuoco. Poliedrica, sempre alla ricerca del bello senza tempo, Manuela Telesca è una designer orafa che, dopo gli studi e l’esperienza formativa a Firenze è tornata nella sua terra, a Potenza, per aprire il suo laboratorio artigianale immerso nel verde e trasformato in un vero atelier, dove lo sguardo si perde tra le tante collezioni che emozionano e stupiscono per la loro unicità. Collezioni ispirate ai paesaggi lucani, alle vette delle Dolomiti, ai Sassi di Matera e ai reperti archeologici custoditi nei musei. Tra le vincitrici del premio Heraclea 2022, Manuela Telesca racconta la sua passione e la sua esperienza professionale.

