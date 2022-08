Condividi subito la notizia

Il litorale di Rotondella al centro di una campagna di educazione ambientale, informazione e promozione tramite giornate ecologiche che diventano occasione di socialità. Il 19 e il 21 agosto si sono svolte le prime due giornate con il coinvolgimento delle associazioni Orto Sociale, Ambiente e Vita Basilicata, AMAmbiente e il Gruppo Pro Ambiente. Altre due date, il 3 e il 5 settembre, sono previste a settembre. Il tutto si concluderà il 16 settembre con la partecipazione alla Giornata della Cultura Sostenibile organizzata da Orto Sociale presso il lido Rivolta, che vedrà la partecipazione di diverse associazioni del territorio in occasione dell’anno internazionale della Pesca sostenibile. Le attività rientrano nell’ambito del Programma INNGREENPAF finalizzato a conservare, tutelare e ripristinare la biodiversità dell’ecosistema marino-costiero; migliorare la qualità degli habitat marino-costieri afferenti a Rete Natura 2000; aumentare la consapevolezza ambientale chi chi opera e frequenta le aree marino-costiere. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale e dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, vuole contribuire a conservare lo stato di biodiversità, prevenire l’inquinamento degli arenili provocato dai rifiuti abbandonati e dal loro sversamento in mare, favorendo lo sviluppo della raccolta differenziata e sensibilizzando alla tutela del mare e dell’ambiente naturale. Una giornata è stata dedicata al delicato tema dei “mozziconi” abbandonati, donando un posacenere da spiaggia per ogni ombrellone. Anche il blog per ragazzi “www.leavventuredirino.it” si mobilità per il mare di Rotondella, con la pubblicazione di una storia ambientata sul tratto di costa comunale che si pone l’obiettivo di sensibilizzare, soprattutto i più giovani, a una cultura rispettosa dell’ambiente e del mare.

Correlati