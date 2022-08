Condividi subito la notizia

TrasformArte Live dell’A.P.S. Le Vorie domenica 21 Agosto fa tappa a Scanzano Jonico, nel Cortile del

Palazzo Baronale a partire dalle ore 21:00. L’evento si rinnova e si adatta alla nuova suggestiva location con

una proposta sempre più particolare, utilizzando l’arte come strumento di riflessione e crescita individuale

e collettiva. Già era stato enorme il successo dello scorso appuntamento del 28 luglio a Rotondella, dove

per il secondo anno consecutivo l’Associazione Le Vorie ha fatto rivivere diverse opere d’arte con

l’interpretazione da parte di persone di tutte le età. Il progetto si ispira ad una iniziativa del Getty Museum

di Los Angeles che qualche anno fa invitò la gente comune ad inviare uno scatto con cui interpretava una

opera d’arte. In pieno lockdown, Le Vorie hanno lanciato l’iniziativa sui propri canali social, con una

partecipazione di oltre 120 opere da tutta Italia. Da qui è nata l’idea di farne una versione live e di far

crescere piano piano il progetto. “Divulgazione, cultura, inclusività, questi gli elementi fondanti di ogni

nostra iniziativa”, ha spiegato, Rosanna Persiani, Presidente de Le Vorie, “in circa tre anni di attività

abbiamo affermato con forza i nostri intenti e la forte innovatività di ogni evento attira l’attenzione di tutte

le fasce di età. Un gruppo appassionato che trascina con le proprie idee e genera sempre forte curiosità nel

pubblico che, spesso, diventa esso stesso protagonista delle performance. Assisteremo anche ad un

monologo sul body shaming a cura di Antonella Tarantino, e ci emozioneremo nel vedere Frida Khalo, la

bevitrice di assenzio di Picasso, una performancedi Marina Abramivic che prenderanno vita per emozionare

il pubblico. Ringraziamo fortemente gli amici dell’Associazione Basilicata Wow che ci ospitano all’interno

della manifestazione RAGGI DI FRUTTA, che promuove una ciclopasseggiata e la degustazione di frutta

locale”. Un evento rivolto alla promozione del territorio attraverso la natura, le nostre produzioni agricole

eccellenti e i corretti stili di vita tra sport e buon cibo. Sculture di frutta e Dj set completano la

manifestazione. L’appuntamento è a partire dalle 18 per la passeggiata in bicicletta e a seguire il fitto

programma per coinvolgere tutti in una domenica divertente e aperta a tutti.

