A pochi giorni dalla chiusura delle liste vorrei rimarcare la necessità della candidatura del senatore Giuseppe Moles, commissario regionale di Forza Italia Basilicata, e di Marco Bestetti, commissario nazionale di Forza Italia Giovani. Entrambi, sin dall’inizio della loro attività, si sono spesi in maniera indefessa per il nostro partito, consentendo una crescita esponenziale e accendendo un entusiasmo non indifferente nei militanti, giovani e non, per il loro modo di fare politica, una politica reale al servizio dei cittadini e del partito. Moles e Bestetti rappresentano dei punti saldi a livello nazionale di Forza Italia e dei fari per ciascuno di noi. Grazie all’attività del senatore Moles il gruppo lucano si è finalmente sentito parte integrante del partito, grazie alla sua vicinanza costante ad ogni evento, ad ogni campagna elettorale e ad ogni necessità. Dal canto suo Marco Bestetti ha dato propulsione ad un movimento giovanile che senza di lui non avrebbe avuto l’importanza e la considerazione di cui adesso gode. Agli eventi di Roma e Napoli, ad esempio, il copioso numero di giovani azzurri è sicuramente merito dell’attività del movimento giovanile a guida Bestetti.

Insomma, Giuseppe Moles e Marco Bestetti non soltanto meritano di essere candidati per Forza Italia alle prossime politiche, ma ne hanno anche pieno diritto in quanto senza di loro il partito non sarebbe il partito che oggi conosciamo.

Il Commissario regionale di Forza Italia Giovani Basilicata

Nicola Padula

