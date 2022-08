Condividi subito la notizia

Un originale dialogo musicale tra l’Oriente mitteleuropeo-balcanico di Gorizia e quello greco-romano-bizantino di Matera e Venosa con brani inediti di Pino Lioy per il concerto di apertura a Palazzo Viceconte.

Il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica sarà eseguito da Gianni Fassetta alla fisarmonica, accompagnato dagli archi di Maté Solisti Lucani e Ensemble Fadiesis.

S’inaugura a Matera, domenica 21 agosto, la XII edizione del Fadiesis Accordion Festival (Faf), il Festival Internazionale Fisarmonicistico promosso dall’Associazione Musicale Fadiesis di Pordenone.

Ad aprire le quattro serate del festival in terra lucana, domenica 21 agosto a Palazzo Viceconte con inizio alle 20:45, sarà la fisarmonica del Maestro Gianni Fassetta, direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival (Faf).

Il Maestro Fassetta sarà accompagnato dagli archi di Maté Solisti Lucani e Ensemble Fadiesis e condurrà il pubblico in un originale dialogo musicale tra l’Oriente mitteleuropeo-balcanico di Gorizia e quello greco-romano-bizantino di Matera e Venosa, con un ricercato florilegio di brani, tra cui inediti del compositore Pino Lioy.

Il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica (ingresso euro 10) è realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia e con l’Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa.

“Il 2022 è un anno miliare per la cultura italiana – afferma il direttore artistico del Faf e fisarmonicista Gianni Fassetta – l’esatto spartiacque tra il 2019 che ha visto Matera Capitale Europea della Cultura e il 2025, quando Nova Gorica-Gorizia raccoglierà questa eredità. Il capoluogo lucano e la città del Friuli Venezia Giulia condivisa tra Italia e Slovenia, e con la frontiera più aperta d’Europa, sono entrambi luoghi con una spiccata “vocazione orientale”. Ed è questa “apertura” a Oriente che vogliamo raccontare con il concerto Orienti, Matera incontra Gorizia-Nova Gorica che presentiamo in anteprima a Matera per poi proporlo nuovamente il 24 agosto a Venosa e in autunno in Friuli. Un concerto che si avvale della preziosa collaborazione del Maestro Pino Lioy che ha appositamente scritto alcuni brani per questo evento”.

Con il Maestro Fassetta condivideranno il palco le violiniste Erica Fassetta e Roberta Lioy, i violoncellisti Elisa Fassetta e Vincenzo Lioy e il contrabbassista Marcantonio Cornacchia.



Il concerto si terrà a Palazzo Viceconte nella settecentesca corte, in caso di pioggia si svolgerà nella sala conferenze al piano nobile.

Il Fadiesis Accordion Festival 2022 è realizzato con il patrocinio di: Ministero della Cultura (MiC) – Museo Nazionale di Matera (MNM); Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Basilicata; Fondazione Matera – Basilicata 2019; Provincia e Comune di Matera; Comune di Pordenone; Comune di Venosa.

Hanno collaborato all’edizione 2022 del Faf: Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera; Eu Japan Fest; Fondazione Astor Piazzolla; Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia; Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa; Associazione Matè; Onyx Jazz Club; Palazzo Viceconte; Lucania Musicale.

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico: https://accordionfestival.fadiesis.org/

Matera, 20 agosto 2022

Concerti Fadiesis Accordion Festival in Basilicata

da domenica 21 – a mercoledì 24 agosto 2022

per la rubrica: Appuntamenti estivi.

Orienti

 Domenica 21 agosto ore 20.45

Palazzo Viceconte, Matera

Solisti Lucani ed Ensemble Fadiesis

Matera INCONTRA Gorizia-Nova Gorica

Erica Fassetta, violino

Roberta Lioy, violino

Elisa Fassetta, violoncello

Vincenzo Lioy, violoncello

Marcantonio Cornacchia, contrabbasso

Gianni Fassetta, fisarmonica

Musiche composte da Pino Lioy

In coproduzione con associazione M.A.T.E’ e Solisti Lucani

In collaborazione con l’ Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia

e con l’ Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa

INGRESSO

Intero: 10 € + d.p. • Ridotto: 5 € + d.p. (soci M.A.T.E’ e minorenni)

Vibrazioni dal Sol Levante

 Lunedì 22 agosto ore 20.45

Palazzo Viceconte, Matera

Concerto per shō e fisarmoniche

In collaborazione con Eu-Japan Fest

Ko Ishikawa, shō

Ryuya Kinoshita, Yoshie Tanaka, Mariko Kinoshita, fisarmoniche

INGRESSO GRATUITO

Accordion Voyage

 Martedi 23 agosto ore 20.45

Giardino del Museo Ridola – Matera

Renzo Ruggieri Group

Renzo Ruggieri, accordion

Glauco Di Sabatino, drums

Massimo Moriconi, double bass

Paolo Di Sabatino, piano

In collaborazione con ETS Onyx Jazz Club , Rassegna Gezziamoci35

INGRESSO

Intero: 10 € + d.p. – Ridotto: 8 € + d.p. (esibendo il biglietto del Museo)

Orienti

 Mercoledì 24 agosto ore 20.45

Auditorium San Domenico, Venosa

Solisti Lucani ed Ensemble Fadiesis

Matera INCONTRA Gorizia-Nova Gorica

Erica Fassetta, violino

Roberta Lioy, violino

Elisa Fassetta, violoncello

Vincenzo Lioy, violoncello

Marcantonio Cornacchia, contrabbasso

Gianni Fassetta, fisarmonica

Musiche composte da Pino Lioy

In coproduzione con associazione M.A.T.E’ e Solisti Lucani

In collaborazione con l’ Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia

e con l’ Associazione “Recuperiamo San Domenico” di Venosa

INGRESSO GRATUITO

Info:

+39 328 5410166 – +39 340 543 3534 – +39 348 260 2909

Prevendita presso Cartolibreria Montemurro, via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411

Per ulteriori informazioni sul Festival Internazionale Fisarmonicistico:

https://accordionfestival.fadiesis.org/

Matera, 6 agosto 2022

