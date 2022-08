Condividi subito la notizia

Sono disponibili i moduli per inoltrare la richiesta del servizio di scuolabus per il trasporto degli alunni residenti nelle zone di Picciano A, B, Case Sparse, Borgo Venusio e Contrade per l’a.s. 2022-2023.

I moduli sono sul sito del Comune di Matera www.comune.matera.it

