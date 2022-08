Condividi subito la notizia

PSICOLOGI AL PARCO GONDAR DI GALLIPOLI

Sabato 20 agostodalle 21 al Parco Gondar di Gallipoli, il SEI Festival di Coolclub, in collaborazione con Bass Culture, ospiterà l’esibizione degli Psicologi. Forti di quasi 200 milioni di ascolti in streaming, più di 1 milione e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 milione di follower sui social, i due esponenti della generazione “post millennials” raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti hanno dovuto vivere in questi ultimi due anni, tra istituzioni che non li rappresentano, genitori con cui è difficile trovare un dialogo, e traumi lasciati dalla pandemia come depressione, ansia di socializzazione e solitudine. Dopo il doppio EP 2001 + 1002, uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi, pubblicano Millenium Bug, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti. Il 29 aprile 2022 è uscito il loro nuovo album Trauma, il progetto discografico anticipato dai due singoli di successo Sui Muri e Fiori Morti. Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, il Sei Festival, che dal 2017 ottiene il riconoscimento del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, è realizzato con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Lecce (nel cartellone estivo LecceinScena), Distretto Produttivo Puglia Creativa con il sostegno di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm, Castello Volante, Bass Culture, Parco Gondar, Tagghiate Urban Festival, Seeyousound Lecce e numerose realtà pubbliche e private. Info 3331803375 – www.seifestival.it.

BIRRE AL CASTELLO A CORIGLIANO D’OTRANTO

Sabato 20 agosto (dalle 19) aCorigliano d’Otranto si conclude la seconda edizione di “Birre al Castello” promossa dal Castello Volante e dal The Bluebeat Pub. Tre serate di musica, incontri e food di qualità con 14 birrifici, 90 birre e 60 spine disseminate tra il fossato e le terrazze dell’antico maniero del comune salentino. Si potranno degustare infatti le ultime novità dei birrifici leccesi Baff, Malatesta e Officine Birrai, dei baresi Birranova, Lieviteria e Sbam e di alcune esperienze provenienti dal resto d’Italia come Amerino di Terni, Antikorpo di Trieste, Bibibir e Humus di Teramo, Extraomnes e Vetra di Varese, MC77 di Macerata e Okorei di Napoli. Non solo birra ma anche tanti stand con cibo di strada e della tradizione locale con La ‘Ncartata, Il Carrettino, Salento Chips e ‘900 Street Food. Sulle terrazze del primo piano la cucina di ”Nuvole – Cibi, storie, culture”, l’Officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante proporrà pucce, pezzetti di cavallo e bombette e dalle 20 (prenotazioni 3343429268) l’appuntamento speciale con “A cena col birraio”, con i piatti dello chef Brian Pocchi in abbinamento alle birre di Extraomnes. Le selezioni musicali della serata saranno affidate a Monoi Poke e Dubin. Ingresso 3 euro con sacca e bicchiere in omaggio.

LA SAGRA DEL DIAVOLO A GALATONESabato 20 agosto (dalle 20 – ingresso 7 euro) in Contrada Bascetta (ex B&B Opunzia) a Galatone, si conclude la nona edizione della”Sagra del Diavolo. Festa di arti, musica e altre eresie”, organizzata dal Collettivo Sbam, con il patrocinio del Comune di Galatone all’interno dell’Estate Galatea 2022, con la direzione artistica di Luigi Bruno, chitarrista, cantante, frontman dei Muffx e fondatore della Ill Sun Records. Durante la serata spazio alla musica di Ottone Pesante, il trio che è riuscito a mettere d’accordo metallari, jazzisti e non solo; Bravata, rock band leccese guidata dalla mente-voce-chitarra di Sergio Chiari, fondatore dell’etichetta White Zoo Records; Ninotchka, progetto musicale tra cantautorato, trip-hop e post-rock del musicista e producer Mimmo Pesare; Mioclonia, progetto post/prog metal, vincitore del contest Va’ al Diavolo; TransalentOM, progetto di world-fusion che mescola sonorità indiane, l’antica voce del didjeridoo e composizioni originali; Silvio Carella con “Vibration Soul”. Sul palco anche il reading letterario “Rock, Rimbaud e Caffè” a cura di Collettiva Edizioni e lo spettacolo “Poeti folgorati, ovvero come provai a distruggere la poesia italiana del Novecento” di Antonello Taurino e Massimo Colazzo. In programma anche la performance teatrale itinerante “In me mago agere” a cura dell’associazione culturale Nero e Bianco con la regia di Selenia Stoppa, lo spettacolo “Assenzio, i poeti maledetti” di Michele Tramacere, lo yoga interattivo di Kamal Fanibanda (Salento Yoga), le installazioni “Eterno” di Pasquale Lazzari, “Lapide: lasciate ogne tristezza, voi ch’intrate” a cura del Collettivo Sbam, “Ivan” di Dzhanluka Dimitrij, “Trash Gallery”, galleria fotografica a cura di Jean-Luc Raimonde, e le installazioni sonore a cura di Nick Gambino. Odio su tela, la mostra artistica della Sagra del Diavolo ospiterà le opere di Angelo Marcuccio, Attilio Spagnolo, Debora De Massimo (con la personale “The Rip”), Gabriele Milla, Marcantonio Greco, Marta Trevisi. La mostra fotografica Messa a fuoco proporrà scatti di Chiara Vantaggiato, Chiara Zecca, Daniela Errico, Daniele Paladini, Giulio Palma e Rebecca Schiavone, Letizia Di Seclì, Mattia Morelli. Non mancheranno dj set, la lettura di tarocchi, le esibizioni di artisti di strada, uno strano mercatino, la mensa dei dannati (area food), una zona per intrugli e pozioni (Area Drink) e tante altre attività. Info sagradeldiavolo@gmail.com – 338 9919992.

LA CANTIGA DE LA SERENA A CORIGLIANO D’OTRANTOFino a lunedì 22 agosto l’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto ospita la terza edizione del festival Le vie del Melograno, ideato e diretto da Nabil Bey, cantante, autore e compositore di origine palestinese, voce dei Radiodervish. Sabato 20 agosto (ore 21:30 – contributo associativo 8 euro) La Cantiga de la Serena – Giorgia Santoro, Fabrizio Piepoli e Adolfo La Volpe – condurrà il pubblico in un viaggio attraverso “istampitte” e “saltarelli”, danze solenni dai ritmi coinvolgenti con melodie ricche di salti inaspettati che spaziano tra antico e sperimentalismi moderni. Brani tratti da “La Mar”, loro terzo lavoro discografico (Dodicilune) che forma insieme ai precedenti – “La serena” (Workin’ Label – 2016) e “La Fortuna” (Dodicilune – 2019) – una “trilogia del mare” e delinea un viaggio immaginario lungo il quale antiche cantighe sefardite (espressione della cultura degli ebrei spagnoli) si intrecciano a canti tradizionali pugliesi (canti narrativi, tarantelle), un syrto greco si fonde con un canto della Grecìa salentina, le sonorità ammalianti di una melodia siriana incrociano il vigore solenne di una villanella napoletana, fino a sciogliersi nel ritmo travolgente di un horo macedone. Il Festival proseguirà con Mesudí (domenica 21) e Fabrizio Piepoli (lunedì 22). Prima dei concerti (dalle 20:30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure accompagnati dai vini della Cantina Duca Carlo Guarini. Inizio live ore 21:30. Ingresso con contributo associativo. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

ACCASACCIO LIVE AL COTRIERO DI GALLIPOLI

Tra live e dj set, continuano ogni giorno gli aperitivi musicali al tramonto del Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Sabato 20 agosto (dalle 18:30 – ingresso libero) live della band Accasaccio con il loro reggae-pop di qualità. Il progetto nasce nel maggio 2016 grazie a una forte alchimia nata durante una jam session. Nel 2018 la band si esibisce in oltre 200 concerti in tutta Italia e pubblica il primo singolo “Un Calice al cielo”, seguito nell’aprile 2019 dal secondo singolo “Promotrice d’armonia”. Nell’estate dello stesso anno approdano alle selezioni di XFactor. Nel 2020 gli Accasaccio pubblicano “Inizio di futuro”, un brano di denuncia e speranza scritto, composto e registrato in piena pandemia da Coronavirus. Dopo il singolo “Non lasciarmi mai” in collaborazione con Cesko, leader e frontman degli Après La Classe, nel 2022 arriva “Balla”. Attualmente sono al lavoro sui nuovi brani, sperimentando sonorità moderne ed elettroniche che anticipano il loro primo Ep. Info 3406662833 – facebook.com/cotriero.

