Da domani fino al 21 agosto, a Pisticci, in Basilicata, l’ottava edizione dello Sputnik Festival. Gran finale, il 27 agosto con il concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno all’Anfiteatro La Salsa

Da domani fino al 21 agosto ritorna in Terravecchia di Pisticci, in provincia di Matera, lo Sputnik Festival, kermesse annuale giunta all’ottava edizione dedicata all’autoproduzione editoriale e alla musica indipendente. Il Festival è organizzato come ogni anno dall’associazione Lucana Mente Lab. La coda del Festival quest’anno sarà però eccezionalmente più lunga: per il 27 agosto lo Sputnik, assieme all’etichetta discografica Tempesta dischi, organizza il concerto dei Tre allegri ragazzi morti + Corvelenopresso l’Anfiteatro La Salsa a Pisticci (Mt).

Dal 19 al 21, ogni giorno si alterneranno workshop, concerti e presentazioni di libri, con la presenza di più di 50 espositori provenienti da tutta Italia.

Ma vediamo nel dettaglio il programma dello prima giornata dello Sputnik Festival 2022:

19 agosto

Fumetti e libri:

– Francesco Catelani e Federico Fabbri presenteranno la loro storia a fumetti “Tristerio e Vanglorio”, un’avventura esilarante dal gusto underground, impreziosita da eleganti e mature influenze retro-pop. Edita da edizioni BD, l’opera è candidata come miglior fumetto e migliore sceneggiatura al Napoli Comicon 2022.

Durante il pomeriggio del 19, Francesco Catelani terrà un workshop di scrittura creativa sulle tematiche della sceneggiatura e stesura di un fumetto, in cui ogni partecipare scriverà poi una propria storia.

Musica:

– Gilgamesh: da non perdere performance teatrale e musicale a cura del progetto artistico Ferula, composto da tre giovani musicisti lucani, che sperimentano la fusione di musica elettronica, performance teatrale, scultura, grafica e poesia.

– Lentisco, studio di produzione e collettivo di musicisti lucani nato nel 2020 a Marina di Pisticci (MT). Fondato da Nicola Romano, con la collaborazione di Alessandro Vitale, Antonio Raimondo e Luigi Farina.

Dal 19 al 21, ci saranno altri tre workshop:

– laboratorio dedicato all’animazione stop – motion, a cura di Domingo Bombini;

– workshop di incisione curato da Ida Vè e Sasori Komomo;

– workshop musicale (per la prima volta al Festival) gestito da Antonio Raimondo che prevederà per il giorno 21, una jam session a cura dei partecipanti.

Come già detto, la coda del Festival sarà quest’anno più lunga del solito. il giorno 27 agosto, infatti, Sputnik Festival presenterà, in associazione all’etichetta discografica Tempesta dischi, il concerto dei Tre allegri ragazzi morti + Corvelenopresso l’Anfiteatro La Salsa a Pisticci (Mt).

Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti è sempre possibile visitare il sito ufficiale dello Sputnik Festival: www.sputnikfestival.it

