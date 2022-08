Condividi subito la notizia

Venerdì 19 agosto 2022, alle ore 12.00 presso lo stabilimento Molo13 in lungomare Mori, nell’ambito del progetto MySea, sarà liberata a Frigole una tartaruga Caretta caretta spiaggiata negli scorsi mesi sul litorale e curata dal Centro recupero tartarughe marine di Torre Guaceto. Saranno presenti il sindaco Carlo Salvemini, il Presidente del Consorzio di Gestione dell’area protetta di Torre Guaceto, Rocky Malatesta, e per la Capitaneria di Porto il T.V. (CP) Francesco Walter di Marco, Capo del Circondario Marittimo di Otranto.

La tartaruga, come altri esemplari già restituiti alla natura nei mesi scorsi sulle coste pugliesi, sarà dotata di un trasmettitore satellitare finalizzato tracciare la rotta degli spostamenti per mappare le aree idonee alla presenza della specie e altri parametri meteo (ad esempio la temperatura delle acque) necessari per a monitorare, tramite analisi dei dati, l’impatto dei cambiamenti climatici sugli habitat e le abitudini delle tartarughe marine.

